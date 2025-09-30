Espana agencias

El IBEX acelera la subida gracias a Solaria y Rovi, sube 0,80 % y supera los 15.400 puntos

Por Newsroom Infobae

Madrid, 30 sep (EFECOM).- El selectivo de la Bolsa española, IBEX 35, acelera en el fin de mes su subida gracias a los avances de Solaria y Rovi, y a una hora y media del cierre sube el 0,80 %, y supera los 15.400 puntos.

A las 16:00 horas de este martes, el IBEX 35 suma 125,8 puntos, el 0,80 %, y se sitúa en 15.441,2 puntos. En lo que va de año, el IBEX avanza el 33,16 %.

El IBEX recibe el impulso de Solaria, con el 3,62 %; y Rovi, con el 3,27 %.

En el caso de la primera la subida se produce tras la presentación de sus resultados del primer semestre, periodo en el que logró un beneficio de 82 millones de euros, duplicando el registrado un año antes.

Por su parte, Rovi ha anunciado la compra de una planta de fabricación de medicamentos inyectables en Phoenix (Arizona, EE. UU.) con la que evitar la imposición de aranceles por parte de Washington.

Entre las bolsas europeas, solamente París se encuentra en negativo, con una caída del 0,14 %; mientras que Londres sube el 0,50 %; Fráncfort, el 0,32 %; Milán, el 0,28 %; y el Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también sube el 0,18 %.

El euro se encuentra plano y se cambia a 1,172 dólares.

Wall Street ha abierto este martes en terreno mixto con la mirada puesta en el probable cierre del Gobierno si los dos grandes partidos no alcanzan un acuerdo de última hora que por el momento parece muy improbable.

Media hora después de la apertura, el Dow Jones gana un 0,04 %, el S&P 500 cae un 0,03 % y el Nasdaq también pierde el 0,10 %.

Las mayores caídas en el IBEX son para Repsol, con el 2,79 %; seguida de Indra, con el 2,55 %; y ArcelorMittal, con el 2,30 %.

El petróleo cae en esta sesión ant4e la posibilidad de que la OPEP en su reunión del próximo domingo 5 de octubre acelere el incremento de oferta de petróleo hasta 500.000 barriles diarios.

El Brent, de referencia en Europa, cede el 1,10 %, y se sitúa el barril en 67,22 dólares, mientras el Texas Intermediate, de referencia de EE.UU., también cede el 1,12 %, hasta los 62,73 dólares.

Por su parte el oro, tras lograr a primera hora de hoy nuevos máximos históricos, al acercarse la onza a los 3.900 dólares, se ha desinflado y se encuentra estable, en 3.837 dólares.

En lo que respecta a la deuda, el interés del bono español a diez años cae hasta el 3,250 %, con la prima de riesgo en 54,3 puntos básicos.

El bitcóin cede un 1,09 %, hasta los 13.060 dólares. EFECOM

