El Gobierno central garantiza a Navarra y Euskadi que no se verán afectadas por la quita

Madrid, 30 sep (EFECOM).- La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha garantizado este martes que Navarra y Euskadi no se verán afectadas por la asunción por el Estado de parte de la deuda del resto de autonomías, aunque no figure explícitamente en la ley que regulará esa condonación.

Montero ha respondido en el Pleno del Senado a una pregunta de la representante de Geroa Bai, Uxue Barkos, sobre si el Anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común contempla "algún mecanismo de equilibrio" para las comunidades no incluidas en el régimen común, que son Navarra y País Vasco.

La expresidenta del Gobierno de Navarra ha argumentado que al analizar ahora en septiembre ese anteproyecto ven "que no hay nada al respecto", por lo que ha querido "saber si hay voluntad por parte del Gobierno de que el compromiso de no castigar a las haciendas forales quede plasmado en algo más que acuerdos".

En su respuesta, la vicepresidenta del Gobierno ha recordado primero que en las últimas comisiones mixtas del concierto vasco y del convenio navarro ya se estableció que la asunción por el Estado de parte de la deuda del resto de comunidades autónomas "no tendrá que ser participada en la parte correspondiente de abono por parte de ambos Gobiernos".

Es decir, ha continuado explicando, "que se exceptúa de ese cálculo que aportan las comunidades forales a la deuda estatal el cómputo de la quita de la deuda que se haya hecho sobre comunidades del régimen común".

Ante las dudas de la parlamentaria de Geroa Bai, Montero ha indicado que estos acuerdos tanto con el Gobierno vasco como con el Gobierno navarro "van incorporados" dentro de los acuerdos de la financiación foral, que tienen "carácter vinculante", y "es por ello que no figuran en la parte correspondiente de la ley". EFECOM