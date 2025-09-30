Espana agencias

El euro sube y se cambia en torno a 1,1750 dólares ante temor a cierre de Gobierno de EEUU

Fráncfort (Alemania), 30 sep (EFECOM).- El euro subió y se cambió este martes alrededor de 1,1750 dólares debido a la debilidad del billete verde ante el temor al cierre parcial del Gobierno de EEUU.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1750 dólares, frente a los 1,1730 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1741 dólares.

El dólar está a la defensiva debido a la preocupación por un posible cierre del gobierno de EEUU.

El Gobierno de EEUU podría quedar paralizado el miércoles si el Congreso estadounidense no logra este martes un acuerdo sobre el presupuesto.

La Casa Blanca prepara ya el posible despido de funcionarios a gran escala.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, consideró que con los tipos de interés en el 2 % la entidad está "bien posicionada para responder si los riesgos a la inflación se desplazan o si emergen nuevos impactos" que amenacen el objetivo.

Lagarde dijo en Helsinki que "los riesgos para la inflación parecen bastante contenidos en ambas direcciones" por lo que el BCE considera adecuados los tipos de interés en el 2 %.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1712 y 1,1760 dólares. EFECOM

