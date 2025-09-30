Espana agencias

Diputado de Compromís se desmarca de su compañero de CHA y defiende gobernar sin presupuestos: Mejor no generar alarma

Por Newsroom Infobae

Guardar

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, se ha desmarcado de la posición de su compañero de grupo y representante de la Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, asegurando que no es necesario convocar elecciones si no salen adelante los Presupuestos de 2026 porque se puede gobernar con cuentas públicas prorrogadas.

Así lo ha destacado en rueda de prensa en el Congreso, después de que Pueyo haya pedido la convocatoria de elecciones anticipadas en caso de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no sea capaz de aprobar Presupuestos Generales del Estado para el año que viene. CHA recuerda que eso mismo reclaman al PP en la comunidad de Aragón.

"Estaría bien no causar alarma", ha afeado Ibáñez a su compañero de bancada, aconsejando que "no hay que engañar a la gente" porque los Presupuestos son una "herramienta más de planificación de ingresos y gastos", pero que "sin ellos se puede gobernar". "Se gobierna de manera menos fina, menos garantista, no es positivo, pero también creo que estaría bien no causar alarma", ha argumentado.

Aparte, Ibáñez ha resaltado que el Gobierno tiene que traer a la cámara unos Presupuestos que sean "expansivos" y a "la altura del momento histórico", lo que implica medidas para resolver por ejemplo el problema de la vivienda.

"Esta es la obligación del Gobierno y luego nos toca a los grupos parlamentarios en el Congreso poder llegar a un acuerdo, un acuerdo positivo para la mayoría social del país", ha destacado el dirigente de Compromís, quien ha aprovechado para demandar que se suspendan algunas "medidas absurdas" como la ampliación de puertos y aeropuertos.

MÁS MADRID QUIERE NUEVOS PGE PERO SOBRE TODO CUMPLIR EN EJECUCIÓN

También se ha pronunciado al respecto la portavoz de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, para destacar que su formación quiere nuevos Presupuestos, pero ha dejado claro que el techo de gasto que se viene prorrogando es "actualmente mucho mayor al que se quiere traer" y eso es algo relevante a nivel de cuentas públicas.

"Lo importante es que los Presupuestos que tengamos actualmente también se ejecuten de manera eficiente, pero obviamente como en cualquier democracia estamos de acuerdo en que se traigan esos Presupuestos Generales (de 2026), pero poniendo en valor los actuales y su ejecución, que es lo que muchas veces nos falta", ha zanjado.

Dentro del socio minoritario del Ejecutivo también IU ha demandado la presentación de nuevos Presupuestos Generales y que ese debate permitirá descubrir qué grupos apoyan al Ejecutivo o están en la estrategia de contribuir a su derrumbe.

En su último informe político el coordinador federal de la formación, Antonio Maíllo, defendió que en caso de no aprobarse los PGE el Gobierno tiene que mantenerse y agotar la legislatura hasta el año 2027.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Patxi López critica la distorsión de Ayuso de palabras del lehendakari: "No tiene ni idea de qué fue el pim, pam, pum"

Patxi López critica la distorsión

El PP dice que a Sánchez le dan igual los presupuestos y solo quiere seguir en el poder para defender a su familia

El PP dice que a

Abascal deja en Hamás la responsabilidad de acabar con la guerra en Gaza por "provocarla" y mantener cautivos a rehenes

Abascal deja en Hamás la

El diputado de la CHA en Sumar insta a Sánchez a convocar elecciones si no es capaz de aprobar nuevos PGE

El diputado de la CHA

Sumar se desmarca de Sánchez y proclama su rechazo al plan de Trump para Gaza

Sumar se desmarca de Sánchez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una agente de la Guardia

Una agente de la Guardia Civil reduce a un hombre disparándole en el pie después de que le atacará con un objeto punzante y le mordiera en el brazo

El mecánico Juan José Ebenezer explica por qué agarra peor un neumático nuevo que uno viejo: “Hay que quemar la capa superficial de parafina”

Feijóo ve “realista” el plan de Trump después de su pasividad con el de España: “Un futuro en paz es posible”

El túnel submarino más largo y profundo del mundo estará en Noruega: avanza el proyecto de casi 2000 millones de euros que llegará en 2033

La Policía Nacional desarticula una organización criminal hispano-marroquí que intentó transportar 9.300 kilos de hachís oculto entre melones

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 2 Super

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

El precio de la carne y la charcutería disparan la cesta de la compra en septiembre: la OCU registra aumentos del 12% al 25%

Una empresa paga a un empleado 330 veces su salario por error y la Justicia permite que se lo quede: más de 170.000 euros

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

¿Un recibo bancario sirve como prueba en un juicio? Una abogada responde

DEPORTES

Un Carlos Alcaraz de récord

Un Carlos Alcaraz de récord afronta su novena final consecutiva con Tokio como escenario y Taylor Fritz como rival

El Valencia demanda a Netflix por un documental sobre Vinícius: ve injusta la representación de su afición

Mikel Arteta quiere invitar a pilotos de la Real Fuerza Aérea británica para que enseñen a los jugadores del Arsenal técnicas de comunicación

Hamilton se despide de su perro, tras varios días ingresado por una neumonía: “Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y decir adiós a Roscoe”

Flavio Briatore explica lo que significó Fernando Alonso para la Fórmula 1 en España: “Él lo cambió todo”