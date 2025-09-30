Espana agencias

Abu Dabi prohíbe el minado de criptomonedas en granjas so pena de multa de 27.300 dólares

Por Newsroom Infobae

Guardar

Dubái, 30 sep (EFECOM).- Las autoridades del emirato de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), anunciaron este martes la prohibición del minado de criptomonedas en explotaciones agrícolas y granjas, una práctica no autorizada que será multada con 100.000 dírhams emiratíes, el equivalente a unos 27.300 dólares.

La Autoridad de Agricultura y Seguridad Alimentaria de Abu Dabi (ADAFSA, en sus siglas en inglés) dijo en un comunicado que la prohibición se debe a que el minado de criptomonedas "queda fuera del ámbito de las actividades económicas que ha identificado y permitido en tierras agrícolas".

Asimismo, la medida se toma "tras la observación por parte de la autoridad de prácticas ilegales en algunas tierras usadas para la minería de criptomonedas, algo que contradice el propósito principal de las mismas, que se limita a las actividades agrícolas y ganaderas especificadas en la legislación aplicable".

Por eso, la ADAFSA impone multas a propietarios o arrendatarios de explotaciones agrícolas si las utilizan para minar criptomonedas, al ser una amenaza para la sostenibilidad y la bioseguridad de las granjas y campos de cultivo.

Las multas tienen un carácter "disuasorio" y ascienden a 27.300 dólares, un monto que se duplicará en caso de reincidencia, mientras que las autoridades suspenderán los servicios y los programas de apoyo al propietario, cortará el suministro eléctrico de la explotación y confiscará los equipos utilizados para la minería.

Desde el auge de las criptomonedas, que han tenido mucho impacto en Emiratos y en otros países del golfo Pérsico, varios ciudadanos emiratíes han dedicado espacio de sus granjas y chalés para instalar servidores y ordenadores para la minería de manera ilegal. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Canarias, contraria a un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que no reconozca sus singularidades

Canarias, contraria a un Pacto

Condenado en Ávila a 12 años y medio por agredir sexualmente a una menor durante 3 años, hija de su pareja

Infobae

El Senado condena la "masacre de civiles palestinos" y denuncia la respuesta "desproporcionada" de Israel

El Senado condena la "masacre

Condenado un cazador por abatir un corzo fuera de la montería autorizada en Valdemaqueda (Madrid)

Condenado un cazador por abatir

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas pide investigar la "responsabilidad contable" en la Dgaia

La Fiscalía del Tribunal de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Esta es la mejor ITV

Esta es la mejor ITV de España, según las reseñas de Google

El Gobierno no se pone de acuerdo en la propuesta de Trump para Gaza: el PSOE lo ve “una oportunidad” y Sumar “una imposición”

El Gobierno destinará 2,4 millones a exhumar cuerpos de fosas de la Guerra Civil: irán a “donde hay seguridad de encontrar restos”

Detienen a 11 personas en Serbia por ataques a mezquitas en Europa: colocaron cabezas de cerdo con el apellido de ‘Macron’ escrito

Improcedente el despido de un camarero que fue pillado impartiendo clases de pádel estando de baja por ansiedad

ECONOMÍA

Empresas españolas, las más generosas

Empresas españolas, las más generosas en dividendos: aumentan un 12,7% la retribución a sus accionistas, el doble que en Europa

La falta de viviendas en venta tensiona el mercado: la oferta solo supera en un 9% los mínimos de 2014

Las hipotecas y alquileres absorben un 30% del aumento real de los salarios desde 2018

Cuatro ejes estratégicos redefinen la comunicación hoy: atraer, influir, anticiparse y transformar

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Jugó contra la selección española

Jugó contra la selección española de baloncesto, amenazó a Cristiano Ronaldo y era de los más temidos de Juego de Tronos: la historia de Hafthor Björnsson

Cumplió el sueño de todo motero y se hizo un circuito en casa: ahora lo enseña y lo ha puesto a la venta

El preparador físico de Marc Márquez, sobre el estado de forma del piloto: “Él no tiene que esforzarse por mantener hábitos saludables”

Hamilton despide a su perrito Roscoe, uno más del paddock de Ferrari: “Murió en mis brazos, amado hasta el último segundo”

Alcaraz vence a Fritz y conquista Tokio en su octavo éxito del 2025 (6-4 y 6-4)