Abascal deja en Hamás la responsabilidad de acabar con la guerra en Gaza por "provocarla" y mantener cautivos a rehenes

El líder de Vox, Santiago Abascal, considera que es Hamás quien tiene en sus manos la potestad de acabar con el conflicto en la Franja de Gaza por "provocarlo" y mantener cautivos a los rehenes capturados en el ataque del 7 de octubre de 2023.

Así se ha pronunciado tras anunciar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su propuesta de paz para Gaza, que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, respalda.

Entre otros planteamientos, Trump ha propuesto un alto el fuego y la liberación de rehenes israelíes en 72 horas, el desarme de Hamás, una 'junta de paz' presidida por el propio mandatario estadounidense para supervisar un gobierno "tecnócrata y apolítico" para administrar Gaza y el fin de la ocupación palestina, siendo este último un extremo que Netanyahu no acepta.

Abascal ha insistido en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X en que "esta guerra la ha provocado Hamás" y "está en manos de Hamás conseguir que se detenga, liberando a los rehenes".

Sin embargo, cree que no lo hará porque "los terroristas han encontrado rentable su guerra porque líderes como Pedro Sánchez han utilizado el sufrimiento de los civiles para tapar sus escándalos de corrupción", en alusión a las medidas del Gobierno para el enclave palestino, que Vox cree una "cortina de humo" para desviar la atención de los casos judiciales que afectan a su familia y miembros de su partido.

