Espana agencias

Abascal acusa a Feijóo de "promover la invasión migratoria" con Sánchez y ve que ahora busca "diluir su responsabilidad"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este martes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "promover la invasión" migratoria junto al Gobierno, y cree que con sus medidas para frenar este fenómeno presentadas ahora busca "diluir su responsabilidad".

Así se ha expresado el líder de Vox en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X (antes Twitter), en el marco del recrudecimiento de las tensiones entre ambos partidos ahora a cuenta de la inmigración ilegal. Feijóo ha presentado unas medidas para paliar la inmigración, que considera un "problema", pero los de Abascal le acusan de copiarles y de variar su discurso según las encuestas.

Abascal ha recalcado que la "responsabilidad de la invasión migratoria no ha sido solo de Sánchez", sino que Feijóo también "la ha promovido". "Son el PP y el PSOE, de la mano, los que mantienen la política de fronteras abiertas", ha continuado. Considera que los 'populares' "quieren seguir con su estafa" a los votantes y los socialistas "proteger a su mafia".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un Juzgado llama a declarar a 3 supuestas víctimas de delitos de contra la libertad sexual en un campamento de Álava

Un Juzgado llama a declarar

Un año de cárcel y privación de conducir para el hombre que atropelló a una mujer que murió meses después en Ourense

Un año de cárcel y

El Gobierno concede 2,4 millones para la localización y exhumación de víctimas de la Guerra Civil

El Gobierno concede 2,4 millones

Presidenta de Cantabria ve "centrada" la carta de inmigración de Feijoó y cree que las críticas demuestran el "acierto"

Presidenta de Cantabria ve "centrada"

Patxi López critica la distorsión de Ayuso de palabras del lehendakari: "No tiene ni idea de qué fue el pim, pam, pum"

Patxi López critica la distorsión
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Improcedente el despido de un

Improcedente el despido de un camarero que fue pillado impartiendo clases de pádel estando de baja por ansiedad

123 juezas y jueces de violencia de género se oponen a la medida del Gobierno de asumir todos los delitos sexuales a partir de este octubre

El tren de alta velocidad que conectará Europa: casi 50.000 kilómetros conectados y algunos viajes más rápidos que en avión

Una agente de la Guardia Civil reduce a un hombre disparándole en el pie después de que le atacará con un objeto punzante y le mordiera en el brazo

El mecánico Juan José Ebenezer explica por qué agarra peor un neumático nuevo que uno viejo: “Hay que quemar la capa superficial de parafina”

ECONOMÍA

Murcia fue la comunidad que

Murcia fue la comunidad que más creció en 2024 y Madrid registró el PIB per cápita más elevado

El Gobierno aprueba la tramitación urgente del nuevo registro horario digital que busca frenar las horas extra no pagadas

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

El precio de la carne y la charcutería disparan la cesta de la compra en septiembre: la OCU registra aumentos del 12% al 25%

Una empresa paga a un empleado 330 veces su salario por error y la Justicia permite que se lo quede: más de 170.000 euros

DEPORTES

Hamilton despide a su perrito

Hamilton despide a su perrito Roscoe, uno más del paddock de Ferrari: “Murió en mis brazos, amado hasta el último segundo”

Alcaraz vence a Fritz y conquista Tokio en su octavo éxito del 2025 (6-4 y 6-4)

Un Carlos Alcaraz de récord afronta su novena final consecutiva con Tokio como escenario y Taylor Fritz como rival

El Valencia demanda a Netflix por un documental sobre Vinícius: ve injusta la representación de su afición

Mikel Arteta quiere invitar a pilotos de la Real Fuerza Aérea británica para que enseñen a los jugadores del Arsenal técnicas de comunicación