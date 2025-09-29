Espana agencias

Vox C-LM presume de que al PP le gusten sus propuestas hídricas pero advierte: "No dejan de ser una copia"

El portavoz del Grupo parlamentario Vox, Iván Sánchez, se ha referido este lunes al documento que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y sus 'barones' sellaban este domingo en Murcia en materia de agua, asegurando que es una "copia" de lo que propone su formación.

De este modo se ha referido a la llamada 'Declaración de la Región de Murcia' que, en materia de agua, proclamaba un acuerdo frente a "la única propuesta de Sánchez" que es "cerrar recursos que nos traen agua", como es el caso del trasvase Tajo-Segura "que alimenta al Levante".

"Parece que al Partido Popular, cada día, le gusta más las propuestas de Vox y cada día nos copia. Lo que pasa es que no es lo mismo un billete de 500, que una fotocopia muy bien hecha. Por mucho que intenten copiarnos, no van a dejar de ser una copia", ha presumido el parlamentario de Vox, que ha criticado que los 'populares' pidan ahora un plan nacional del agua.

"Lo que hay que hacer es unir todas las cuencas, algo que lleva pidiendo Vox desde que llegó a la política, para evitar entrar en guerras absurdas", ha dicho Sánchez, que ha terminado valorando que los 'populares' se sumen a sus tesis.

"Si ahora el Partido Popular está entrando en la senda del sentido común, bienvenido a ella".

ESTATUTO DE AUTONOMÍA

En otro orden de cosas, y a preguntas de los medios, ha reiterado que su formación rechazará en el Congreso de los Diputados la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía que llega la semana que viene.

"Lo único que ha buscado es el aumento de los diputados. Todo lo demás, es humo. Los derechos que recoge el nuevo Estatuto de Autonomía son derechos que ya tenemos recogidos todos los españoles, independientemente donde vivamos. Con lo cual, lo que han hecho --ha dicho en alusión a PSOE y PP-- es blindarse chiringuitos".

