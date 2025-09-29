Sumar reta al PP a apoyar el decreto de embargo de armas a Israel: "Hay que elegir entre humanidad y barbarie"

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha retado al PP que apoye la convalidación del decreto de embargo a la compraventa de armas a Israel si quiere demostrar que está a favor del respecto a los derechos humanos en Gaza.

En rueda de prensa este lunes en Madrid, ha reafirmado que su formación pide que el decreto sea convalidado y se tramite en el Congreso por la fórmula de proyecto de ley, para poder introducir mejoras por vía de enmiendas.

"El genocidio palestino ha cambiado los ejes políticos y hay que ser claro: humanidad o barbarie", ha enfatizado para añadir que el PP debe demostrar en esa votación de aclarar si está "secuestrado" por las tesis de Vox u opta por la "brújula social" de apoyar al pueblo palestino.

Hernández ha manifestado que Vox y su líder Santiago Abascal ya han mostrado su posición, al hacer de "portavoz del sionismo" en España y tildar de "perroflautas" a los activistas de la flotilla rumbo a Gaza.

Ahora, según ha comentado, el PP tiene una oportunidad de desmarcarse de los ultras y convalidar el decreto de embargo, que no es "ni de derechas ni izquierdas" sino ponerse al lado de la defensa de los derechos humanos como quiere la mayoría de la población española.

"Ahora es el turno del PP para saber de qué lado de la historia se va a colocar porque la causa palestina es ya la causa de la humanidad", ha zanjado para hacer un llamamiento "solemne" a todos los grupos en el Congreso para que apoyen la convalidación de esta medida.