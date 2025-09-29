Espana agencias

Sánchez "da la bienvenida" al plan de paz para Gaza anunciado por Trump: "Hay que poner punto final a tanto sufrimiento"

Por Newsroom Infobae

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado el plan que ha presentado este lunes el mandatario estadounidense, Donald Trump, en una rueda de prensa desde la Casa Blanca junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza.

"España da la bienvenida a la propuesta de paz para Gaza impulsada por Estados Unidos. Hay que poner punto final a tanto sufrimiento", ha señalado a través de un mensaje en la red social X. Así se ha expresado después de que Trump haya anunciado formalmente una propuesta que incluye la formación de un órgano de gobierno provisional denominado 'Junta de la Paz' a presidir por él mismo.

"La Junta de Paz estará presidida... No lo he pedido yo. Créanme. Estoy muy ocupado, pero teníamos que asegurarnos de que esto funcione. Los líderes del mundo árabe e Israel y todos me han pedido que lo haga, así que estará presidida por un caballero conocido como presidente Donald Trump de Estados Unidos. Eso es lo que quiero. Algo más de trabajo extra", ha explicado Trump.

Ante ello, Sánchez ha asegurado que "es la hora de que cese la violencia, se produzca la inmediata liberación de todos los rehenes y se dé acceso a la ayuda humanitaria para la población civil", defendiendo que "la solución de dos Estados, Israel y Palestina, conviviendo uno junto a otro en paz y seguridad, es la única posible".

TRUMP ASEGURA QUE "ISRAEL NO OCUPARÁ NI SE ANEXIONARÁ GAZA"

La propuesta de 21 puntos publicada por la Casa Blanca incluye la formación de un órgano de transición de tecnócratas y apolíticos palestinos y extranjeros para gestionar la administración gazatí sin presencia del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y "bajo la supervisión de un nuevo organismo internacional de transición, la Junta de la Paz", presidida por Trump.

En esta Junta estarían también otros jefes de Estado y el ex primer ministro británico Tony Blair. "Este organismo creará el marco y gestionará la financiación para el desarrollo de Gaza hasta que la Autoridad Palestina haya completado su programa de reformas (...) y pueda recuperar el control de Gaza", ha señalado el magnate republicano.

El horizonte final de la propuesta es que "cuando se cumplan las condiciones haya una vía creíble para la autodeterminación palestina y que tenga su propio Estado, que reconocemos como aspiración del pueblo palestino". "Israel no ocupará ni se anexionará Gaza", ha asegurado Trump.

