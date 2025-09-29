Piden 9 años y 11 meses para un acusado de violar a su expareja sobre la que tenía condena de alejamiento

La Audiencia Provincial de Cantabria juzgará este miércoles, 1 de octubre, a un acusado de violar a su expareja cuando pesaba sobre él una pena de alejamiento respecto de ella, para quien la fiscalía solicita una pena de nueve años y 11 meses de presión por delitos de agresión sexual y quebrantamiento de condena.

Según el escrito del ministerio público, el acusado y su expareja, encontrándose vigente una condena de alejamiento y prohibición de comunicar de él hacia ella, "en diversas ocasiones y con consentimiento mutuo, han estado juntos, habiendo mantenido encuentros sexuales" en la vivienda de él.

En uno de esos encuentros, tras ingerir "varias cervezas", se inició una discusión por temas económicos. Entonces, "el procesado quiso mantener relaciones sexuales con ella, quien, enfadada por la discusión, se negó a ello".

Entonces, señala la fiscalía que el acusado la empujó contra la cama, la sujetó y la penetró vaginalmente. Después, la expulsó de la vivienda.

Para el ministerio público, los hechos constituyen un delito continuado de quebrantamiento de condena, con la agravante de reincidencia, y otro de violación.

La pena solicitada asciende a nueve años y once meses de prisión, así como prohibición de comunicar y acercarse a ella por un plazo dos años superior a la pena privativa de libertad, una medida de libertad vigilada cinco años superior a la prisión, e inhabilitación para desempeño con menores durante quince años.

En concepto de responsabilidad civil, solicita la fiscalía que el acusado indemnice a la mujer en 6.000 euros por el daño moral que le ha causado.

El juicio tendrá lugar a las 10.00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia.