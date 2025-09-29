Espana agencias

Piden 9 años y 11 meses para un acusado de violar a su expareja sobre la que tenía condena de alejamiento

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Audiencia Provincial de Cantabria juzgará este miércoles, 1 de octubre, a un acusado de violar a su expareja cuando pesaba sobre él una pena de alejamiento respecto de ella, para quien la fiscalía solicita una pena de nueve años y 11 meses de presión por delitos de agresión sexual y quebrantamiento de condena.

Según el escrito del ministerio público, el acusado y su expareja, encontrándose vigente una condena de alejamiento y prohibición de comunicar de él hacia ella, "en diversas ocasiones y con consentimiento mutuo, han estado juntos, habiendo mantenido encuentros sexuales" en la vivienda de él.

En uno de esos encuentros, tras ingerir "varias cervezas", se inició una discusión por temas económicos. Entonces, "el procesado quiso mantener relaciones sexuales con ella, quien, enfadada por la discusión, se negó a ello".

Entonces, señala la fiscalía que el acusado la empujó contra la cama, la sujetó y la penetró vaginalmente. Después, la expulsó de la vivienda.

Para el ministerio público, los hechos constituyen un delito continuado de quebrantamiento de condena, con la agravante de reincidencia, y otro de violación.

La pena solicitada asciende a nueve años y once meses de prisión, así como prohibición de comunicar y acercarse a ella por un plazo dos años superior a la pena privativa de libertad, una medida de libertad vigilada cinco años superior a la prisión, e inhabilitación para desempeño con menores durante quince años.

En concepto de responsabilidad civil, solicita la fiscalía que el acusado indemnice a la mujer en 6.000 euros por el daño moral que le ha causado.

El juicio tendrá lugar a las 10.00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Baleares alega "sobreocupación" del sistema y falta de documentos para rechazar el traslado de dos menores migrantes

Baleares alega "sobreocupación" del sistema

Pablo Iglesias queda como primer aspirante de una bolsa de profesores sustitutos de la Facultad de Políticas de la UCM

Infobae

El expresidente del FC Barcelona citado como investigado por el presunto pago de comisiones en fichajes del Barça

El expresidente del FC Barcelona

Duque (Hispasat) señala que la interdependencia en defensa es la "palabra clave" para impulsar estrategias en innovación

Duque (Hispasat) señala que la

Interior firma el procedimiento de resolución del contrato de las balas de Israel "por imposible cumplimiento"

Interior firma el procedimiento de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un agente inmobiliario es condenado

Un agente inmobiliario es condenado a pagar 100.000 euros a su exempresa: terminó su contrato y se fue a trabajar para la competencia en la misma zona

El Rey Felipe VI, obligado a cancelar su visita a Valencia a última hora por la alerta meteorológica

Un escorpión pica a una mujer en un hotel de Alcorcón y tiene que ser trasladada al hospital: la policía sospecha que el animal salió de su maleta

¿Un coche sin ITV está cubierto por el seguro? Una experta responde

Detenido el hermano del rapero Morad por presuntamente haber apuñalado a tres menores en Molins de Rei

ECONOMÍA

Hablar mandarín puede suponer cobrar

Hablar mandarín puede suponer cobrar el triple del salario medio: estos son los idiomas mejor pagados en España

Vivienda a dos velocidades: en Madrid y Barcelona el precio del m² ya supera los 3.000 € y triplica al de Ciudad Real y Zamora

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 29 septiembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Precio de la luz sube nuevamente: estas serán las horas más baratas y más caras del 30 de septiembre

DEPORTES

Hamilton se despide de su

Hamilton se despide de su perro, tras varios días ingresado por una neumonía: “Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y decir adiós a Roscoe”

Flavio Briatore explica lo que significó Fernando Alonso para la Fórmula 1 en España: “Él lo cambió todo”

El Comité Paralímpico Internacional levanta el veto a Rusia y Bielorrusia, mientras crece la polémica por Israel: participarán en los Juegos Paralímpicos de Milán

La alerta roja por lluvias obliga a suspender el partido de LaLiga entre el Valencia y el Real Oviedo de este lunes

Muere el portero de 19 años del Colindres, Raúl Ramírez, tras sufrir un golpe en la cabeza durante un partido