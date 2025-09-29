Espana agencias

Moreno afea a Montero que critique a Turull "y luego se siente con él a ceder privilegios financieros a Cataluña"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reprochado este lunes a la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, que critique al secretario general de Junts, Jordi Turull, por sus palabras sobre las rebajas de impuestos en la comunidad andaluza, y luego se "siente con él a ceder privilegios financieros a Cataluña" para poder "sostener" el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Moreno ha sido preguntado sobre las manifestaciones realizadas la pasada semana por Turull sobre que con "el dinero de los catalanes los andaluces se subvencionan el gimnasio y que puedas tener un perro de compañía; esto es la perversión número uno".

Tras recordar a Turull que hay "casi un millón de catalanes de origen andaluz", de forma que los andaluces han contribuido de una manera "determinante y decisiva a la riqueza, al progreso y al bienestar" en Cataluña, Juanma Moreno ha considerado un "grave error que cualquier dirigente catalán ataque", en este caso, a Andalucía, que tiene con Cataluña "una vinculación cultural y afectiva" muy amplia.

MILLONES GASTADOS EN "DELIRIOS" Y "DISPARATES" DEL INDEPENDENTISMO

Según Moreno, el dirigente de Junts "no dice la verdad" y se le podrían recordar los millones de euros que se han gastado en los "delirios" y "disparates" del independentismo, que han llevado a que Cataluña sea hoy la comunidad con más deuda de España, y "eso quién lo paga".

"Yo creo que esto forma parte de esa dialéctica clásica, un tanto supremacista del separatismo catalán, de tratar a los andaluces como ciudadanos de segunda", según ha expresado Juanma Moreno, quien ha querido dejar claro que Andalucía es "la tercera economía de España" y la tercera comunidad más exportadora.

"Igual le molesta que hayamos superado en los últimos meses en creación de empresas a Cataluña y que tenemos más trabajadores autónomos", ha señalado Moreno, quien ha apuntado que a Turull igual le molesta que Andalucía quiera "competir en igualdad de condiciones con Cataluña en términos de prosperidad, riqueza y generación de economía".

"No sé lo que le molesta, pero es un permanente constante por parte del separatismo y nacionalismo catalán de meterse siempre con los andaluces", ha expresado Juanma Moreno.

