Montero pide a PP que "no asocie inmigración con delincuencia": "Tiene propuestas indistinguibles" de Vox

Por Newsroom Infobae

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido este lunes al PP que "no asocie inmigración con delincuencia" y le ha reprochado que tenga "propuestas indistinguibles" de la "ultraderecha" de Vox.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Montero ha manifestado, en relación con las propuestas lanzadas ayer por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en materia de inmigración, como un visado para migrantes, que "el fenómeno de la inmigración no se puede abordar desde las ocurrencias y desde una competición con Vox".

Ha indicado que las manifestaciones de Feijóo ponen de manifiesto que está "en una batalla ideológica con Vox, utilizando los derechos humanos, a los inmigrantes, como moneda de cambio, o en definitiva, negándole a las personas residentes en España derechos que tienen por el simple hecho de ser ciudadanos españoles".

Para Montero, la medidas que está planteando Feijóo son "indistinguibles de las propuestas de la ultraderecha".

Ha pedido al PP que "no asocié inmigración con delincuencia, como están haciendo, ni tampoco inmigración con consumo de recursos públicos", porque eso es "falso".

Según ha expuesto Montero, no se puede estar "permanentemente criminalizando o despreciando la labor" de los migrantes ni mucho menos asociarlos "con conductas delictivas".

Se trata de personas, según ha añadido, que aportan cotizaciones, mano de obra en los empleos que no se cubren por el mercado laboral nacional, natalidad a una sociedad envejecida como la española, y, en definitiva, aportan "riqueza para posteriormente poder repartirla".

"Y, como todo en la vida, hay personas que cometen delitos con independencia de su raza, de su religión e incluso de su propia educación", ha agregado la vicepresidenta primera.

