Maíllo critica a Mazón por ausentarse del Cecopi durante la alertas por lluvias en Valencia: "él y sus mazonadas

Por Newsroom Infobae

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha criticado la decisión del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, de ausentarse en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de este domingo con motivo de la alerta declarada por lluvias en los litorales de Castellón y Valencia.

En una entrevista en 'La hora de la 1' de RTVE, recogida por Europa Press, el dirigente de Izquierda Unida se ha referido así a la decisión de presidente valenciano de acudir a la cumbre del PP en Murcia de este domingo, donde se firmó un documento sobre la migración y el agua y al que acudieron otros 'barones' territoriales del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

"Mazón y su mazonadas. Es evidente que él prefiere lamer el papel que le pone para firmar Feijóo a estar gobernando para los valencianos y valencianas y dando una imagen de fortaleza y autoridad de la primera autoridad regional", ha sentenciado, asegurando que el presidente de la Generalitat valenciana debería haber estado "donde está la necesidad de su sociedad".

En este sentido, ha juzgado que su ausencia en el Cecopi es "la demostración de su incompetencia criminal", y ha afirmado que "Mazón se tenía que haber ido hace mucho tiempo", y "merece ser expulsado" de la Generalitat valenciana. Solo se mantiene en el puesto por la "ley del embudo" que el PP tiene respecto a sus integrantes y el apoyo de Vox.

"Vox lo mantiene cínicamente, porque así piensa que va a aumentar más su apoyo electoral y el Partido Popular porque simplemente no tiene vergüenza política con respecto a una tragedia que se ha llevado más de 200 personas de unas inundaciones que tuvieron responsabilidad política en las decisiones que provocaron esa muerte", ha concluido Maíllo.

