Espana agencias

La Junta insiste en la "falta de respeto permanente" de Junts hacia los andaluces:"El Andalucía nos roba está muy visto"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La consejera de Hacienda, Economía y Fondos europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha insistido este lunes en la "falta de respeto y el desprecio permanente" de Junts hacia los andaluces y ha señalado que "el Andalucía nos roba --del independentismo catalán-- está muy visto", en alusión a las declaraciones de Junts contra las rebajas fiscales anunciadas por el Gobierno andaluz para 2026 y en las que dicho partido acusó a Moreno de financiar sus deducciones con dinero de los catalanes.

En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, España ha enmarcado las críticas --matizadas posteriormente-- del secretario general de Junts, Jordi Turull, en el hecho de que "Andalucía se ha transformado" y eso "le molesta al independentismo". "Deben hacérselo mirar en el sentido de que Cataluña tiene una deuda disparada, más del doble de la que tiene Andalucía; y por qué las empresas salen de Cataluña y se vienen a Andalucía", ha remarcado la consejera.

"Andalucía es un pueblo que se ha superado, que está transformándose con más empleo que nunca, con más empresas que nunca, con más crecimiento económico que nunca... Es una buena medida poder bajar los impuestos a las rentas medias y bajas, porque la presión fiscal que tenemos en estos momentos en este país es horrible. Hay que ayudar a las familias y hacer a Andalucía más atractiva", ha concluido Carolina España.

Sobre las deducciones fiscales y su posible tinte electoralista, la consejera ha recordado que el Gobierno de Juanma Moreno lleva "siete años" bajando los impuestos. "Electoralista no. Vamos a seguir en esa línea tratando de ayudar a las familias, a la clase media, a las rentas medias y bajas, porque al final son deducciones para eso. Ya lo hemos hecho también otras veces, en otras líneas, para atraer a las empresas, porque, en definitiva, si hay empresas, hay empleo y si hay empleo, hay recaudación y eso es lo que va a financiar el estado del bienestar", ha sentenciado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El juez Peinado reclama los correos de la asesora de Begoña Gómez con el IE para que los analice la UCO

El juez Peinado reclama los

Interior realiza 3.000 expulsiones al año pese a problemas para localizar a extranjeros o negativas del país de origen

Interior realiza 3.000 expulsiones al

Maíllo critica a Mazón por ausentarse del Cecopi durante la alertas por lluvias en Valencia: "él y sus mazonadas

Maíllo critica a Mazón por

Ayuso defiende que es tarea de la justicia decir si hay genocidio en Gaza y censura que se use "un conflicto tan ajeno"

Ayuso defiende que es tarea

Moreno afea a Montero que critique a Turull "y luego se siente con él a ceder privilegios financieros a Cataluña"

Moreno afea a Montero que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juzgado de Barcelona perdona

Un juzgado de Barcelona perdona una deuda de 22.875 euros a un hombre en insolvencia por su adicción a las compras compulsivas

La Justicia andaluza revoca la decisión de un juzgado de instancia y avala el desahucio de una vivienda social en la que viven tres menores

Un hombre recibe el complemento de brecha de género en la pensión de jubilación pero le niegan una indemnización por discriminación

Unos ladrones roban el reloj de un turista alemán en la playa: vale 70.000 euros

La Policía advierte sobre una nueva estafa bancaria: “Aunque aparezca con tus datos y el nombre de la entidad, desconfía”

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 29 septiembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 29 de septiembre

Este es el precio de la gasolina este 29 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Cotización del euro frente al dólar hoy 29 de septiembre

DEPORTES

El aplastante palmarés de Tadej

El aplastante palmarés de Tadej Pogacar con solo 27 años, la edad a la que Indurain ganó su primer Tour de Francia

Cinco veces campeón del mundo y doble oro paralímpico, puede perderlo todo por un informe médico devastador: “Se mueve con normalidad”

Roser Alentà, madre de Marc Márquez: “Deseé que se retirara, pero nunca ha tirado la toalla”

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Este es el dinero que ha ganado Marc Márquez en su carrera: la cifra exacta detrás de nueve títulos mundiales