La exdirectora del CNI niega que los servicios de inteligencia espiaran a Jové y a Riba (ERC)

La exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, ha negado que los servicios secretos espiaran a la eurodiputada de ERC, Diana Riba, y al presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, con el software 'Pegasus', según han informado fuentes del CNI a Europa Press.

Así lo ha manifestado en una breve intervención ante la titular del Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona que investiga el presunto espionaje a los diputados de ERC.

Según las fuentes del CNI, el Consejo de Ministros aprobó una desclasificación parcial que eximía a Esteban de guardar secreto sobre este asunto, al que aseguran que la exdirectora del CNI ha hecho referencia para negar que ambos dirigentes republicanos fueran espiados.

No obstante, Esteban no ha dado más detalles al respecto amparándose en el derecho de reserva que impide a los funcionarios del CNI hablar sobre la actividad que realiza el servicio de inteligencia.

Otras fuentes jurídicas han asegurado que Esteban ha alegado que, por obligación legal, no podía declarar sobre el espionaje a los móviles de los diputados de ERC por tratarse de información reservada protegida por la ley de secretos oficiales.

