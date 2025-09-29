Espana agencias

Feijóo pide a Díaz, que ve inconstitucional su propuesta de inmigración, que hable con Torres quien no aprecia novedades

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido hoy a Yolanda Díaz, quien ha afirmado que la propuesta de inmigración del PP es "inconstitucional", que pregunte a su ministro de Política Territorial porque éste ha afirmado que no había novedades en la propuesta 'popular' y que se trata de cuestiones que "ya están en el Código Penal".

De esta forma, Feijóo quería poner de manifiesto la contradicción entre los miembros del Gobierno en referencia a la propuesta del PP en materia migratoria. Lo ha hecho a la salida del Teatro Real, donde el Rey Felipe VI ha entregado al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, el Premio Fórum Europa.

El ministro de Política Territorial valoró esta mañana las propuestas lanzadas por el PP este fin de semana en materia de inmigración y en su opinión, son "una puesta en escena" de cuestiones que "ya están en el Código Penal". De hecho, afirma que Feijóo "no ha dicho nada nuevo" porque actualmente "se realiza control en fronteras a través de Frontex y el arraigo ya está regulado". Sin embargo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había asegurado que la propuesta es inconstitucional.

Al ser preguntado por las declaraciones de Yolanda Díaz, Feijóo la ha instado a "hablar con su ministro", en referencia al titular de Política Territorial, que ha asegurado, según recordaba Feijóo, que "no hay novedades" en la propuesta de inmigración del PP. "Me da la sensación de que ni se la ha leído", ha reprochado el 'popular'.

También ha rechazado que su propuesta sea para ganar unos votos de Vox: "Al contrario, estamos concretando un mensaje ante la irresponsabilidad del Gobierno y las protestas de Vox".

