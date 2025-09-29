Espana agencias

El Gobierno celebra la victoria del partido proeuropeo en Moldavia y promete trabajar para su integración en la UE

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha celebrado la victoria del partido proeuropeo en las elecciones legislativas en Moldavia, asegurando que España seguirá trabajando para que "la voluntad soberana" expresada en las urnas se materialice con la entrada de este país en la UE.

"El pueblo moldavo ha demostrado su compromiso con la libertad y la democracia. Lo celebro porque cuando la democracia avanza en Europa, avanzamos todos", ha escrito Albares en su perfil en la red social X.

"Trabajamos para que la voluntad soberana del pueblo moldavo expresada en las urnas se materialice en su integración europea", ha añadido el jefe de la diplomacia.

El proeuropeo Partido de Acción y Solidaridad (PAS) de la presidenta Maia Sandu ha ganado con casi un 50% de los votos en las elecciones parlamentarias celebradas este domingo en Moldavia. El país es candidato a la entrada en la UE desde 2022.

