El expresidente del FC Barcelona citado como investigado por el presunto pago de comisiones en fichajes del Barça

Por Newsroom Infobae

El Juzgado de Instrucción 16 de Barcelona ha citado en calidad de investigado al expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, por el presunto pago de comisiones en fichajes, según el auto al que ha tenido acceso Europa Press.

El titular ha citado a declarar como investigados a Bartomeu; al exdirector ejecutivo del Barça, Òscar Grau, y al exdirector de los servicios jurídicos del club blaugrana, Roman Gómez Ponti, el 24 de octubre, mientras que al abogado José Ángel González Franco lo ha citado el 4 de diciembre.

También ha citado al exdirector gerente del club, Ignacio Mestre, y al exvicepresidente del Barça, Jordi Mestre, el 7 de noviembre.

Según ha avanzado 'El Mundo', el instructor lleva dos años investigando la denuncia interpuesta por el actual presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, en la que se atribuye a su predecesor el pago de comisiones en fichajes, entre ellos el de Antoine Griezmann en 2019 y el de Malcom en 2018.

Según el citado medio, el perjuicio al club asciende a 30 millones de euros según un informe elaborado por una agencia de detectives, que atribuye a la junta directiva de Bartomeu delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad contable, y que fue remitido a la Fiscalía.

