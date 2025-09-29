Espana agencias

Duque (Hispasat) señala que la interdependencia en defensa es la "palabra clave" para impulsar estrategias en innovación

El presidente de Hispasat y exministro de Ciencia, Universidades e Innovación, Pedro Duque, ha avisado de que la interdependencia en defensa es la "palabra clave" para impulsar las estrategias a nivel industrial y en el ámbito de la innovación, y ha asegurado que "hay que salir de la idea" de la autosuficiencia, algo que "ningún país europeo y mucho menos España" puede "aspirar en sus sistemas de defensa".

Así se ha expresado este lunes también astronauta durante su intervención en la inauguración formal del Año Académico 2025-2026 del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), quien ha destacado también que es "imposible hacer un sistema europeo sin la industria española".

En su lección magistral titulada 'La Defensa como motor de innovación de la industria', Duque ha destacado los avances que se hacen en la tecnología militar, y ha señalado que "tienen un gran efecto en la industria y en las áreas comerciales".

En este sentido, ha indicado que las innovaciones dedicadas a la defensa han tenido "unas consecuencias generalmente positivas para el nivel tecnológico general del país" y sobre "la competitividad de las empresas".

El contexto actual, dominado por varios conflictos que han variado el orden geopolítico, es "extremadamente propicio" para la innovación tecnológica, y ha denunciado que ya que en muchas tecnologías hay "cierta obsolescencia". "Actualmente se han descubierto nuevas áreas de innovación", ha destacado.

Eso sí, Duque apuesta por "definir bien la estrategia", aunque se ha mostrado convencido de que "haciendo buenos programas existe la posibilidad de poner a la industria española por delante".

VALCARCE: "DEFENSA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA TIENEN QUE AVANZAR UNIDAS"

El acto ha estado presidido por la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, quien durante su discurso ha señalado que la defensa debe ser un "compromiso colectivo comprendido y asumido por todos los ciudadanos", al mismo tiempo que ha subrayado que defensa, ciencia y tecnología tienen que "avanzar unidas" como garantes de "la seguridad y el bienestar de la sociedad española".

Valcarce ha resaltado el papel "imprescindible" de la formación en materia de "valores, rigor intelectual y capacidad de análisis crítico" en una época de "feroz competencia geopolítica y conflictos" que "recuerdan la fragilidad de la paz".

"Esto es precisamente lo que ofrece el CESEDEN, un espacio para el pensamiento libre y la reflexión estratégica. El futuro de la defensa y la seguridad de España también dependen de la preparación, la visión y la capacidad de liderazgo de quienes hoy se forman en estas aulas", ha destacado Valcarce, antes de dar por inaugurado formalmente el nuevo Año Académico.

