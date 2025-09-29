Espana agencias

Bolaños anuncia que los jueces especializados en violencia sobre la mujer aumentarán en casi un 50% antes de fin de año

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado este lunes en Albacete en una rueda de prensa previa al acto de apertura del año judicial en Castilla-La Mancha que aumentarán en casi un 50% el número de jueces especializados en violencia sobre la mujer, con cincuenta nuevas plazas que se pondrán en funcionamiento antes de fin de año.

"España va a cumplir el convenio de Estambul, que es del año 2014, y lo ratificará al ampliar todas las competencias sobre los Juzgados de Violencia sobre la Mujer con independencia de que --los agresores-- sean pareja o no", ha concretado Bolaños, quien ha especificado que las nuevas responsabilidades de estos tribunales aumentarán su carga de trabajo "en torno a un 12%", según estudios del Consejo General del Poder Judicial.

Este incremento de jueces se hará de manera paulatina, con 8 habilitados por el Ministerio de Justicia "para que empiecen a trabajar inmediatamente este viernes 3 de octubre" y otros 42 adicionales en diciembre.

"Lo que vamos a hacer en estos tres meses es reforzar aquellos juzgados que nos pide el Consejo General del Poder Judicial", ha detallado el ministro de Justicia. "Ya nos ha pedido cinco plazas más de refuerzo y ya están habilitadas económicamente", ha continuado Bolaños, asegurando que en Castilla-La Mancha, región con menos jueces por habitante en el Tribunal Superior de Justicia de España, "este refuerzo se va a traducir en una plaza más en Guadalajara, otra en Ciudad Real y otra en Toledo".

De esta manera, el ministro de la Presidencia y Justicia ha recalcado que la medida se trata "de una seña de identidad de este Gobierno" que mantiene "una prioridad absoluta" con las víctimas de violencia machista de cara a ratificar el tratado de Estambul.

