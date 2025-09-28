Espana agencias

Una mujer acepta 6 meses de cárcel por menospreciar a menores en una piscina por razón de su origen: "Volved en patera"

Por Newsroom Infobae

Una mujer ha aceptado una pena de seis meses de prisión por menospreciar a tres menores de edad en una piscina municipal de una localidad valenciana por razón de su origen: "Volveros en patera", les llegó a espetar.

Este es el acuerdo al que ha llegado el abogado de la mujer con la Fiscalía antes de una vista que debía celebrarse esta semana en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia.

El ministerio público solicitaba inicialmente para la acusada un año y medio de prisión por un delito contra la integridad moral en concurso con un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución.

Finalmente, se llegó a un acuerdo con la defensa por el que, tras reconocer los hechos la acusada, se ha rebajado la pena a los seis meses de prisión por el delito de odio y se ha establecido una inhabilitación de otros seis meses para profesión docente y análoga. No se le ha fijado ninguna indemnización a perjudicados porque éstos renunciaron.

Los hechos se remontan a la mañana de 18 de agosto de 2023, cuando la condenada coincidió con tres menores de edad, de unos 13 años, en una piscina de una localidad valenciana.

La mujer les increpó para que no salpicaran agua y para que se apartaran. Uno de los perjudicados, de nacionalidad española y origen marroquí, comenzó a traducírselo a los otros dos menores, de nacionalidad extranjera y de vacaciones en España.

Ante esta situación, la mujer les espetó "seguir insultando, gilipollas", a lo que el menor le dijo que solo estaba traduciendo a sus amigos.

En ese momento, la mujer alterada y a gritos, les dijo: "No tenéis que venir a la piscina, volveros a vuestro país en patera, moros de mierda", con la intención de menospreciarlos por razón de su origen.

