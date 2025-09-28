Turull (Junts) afirma que sus reproches no son a los andaluces, sino al Estado "por el expolio a Cataluña"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha afirmado este domingo que no quiere dirigir sus reproches a los andaluces, sino al Estado "por el expolio a Cataluña", y ha pedido a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que "cambie de una vez por todas cambiar desde el Estado esa injusticia" de la financiación con la que los catalanes "no pueden dar respuesta a servicios esenciales".

Turull, que ha acudido a las campas de Foronda de Vitoria-Gazteiz para participar en el Alderdi Eguna que celebra el PNV, ha dicho que "se puede estirar un titular hasta que se quiera", en alusión a sus afirmaciones sobre que, con "el dinero de los catalanes", los andaluces pueden "subvencionarse un gimnasio y tener un perro".

No obstante, ha asegurado que sus reproches no son a los andaluces. "Todo lo contrario, mi reproche es al Estado, que tiene un sistema de financiación que lo que hace es expoliar Cataluña: 22.000 millones de euros de los catalanes se van y no vuelven, y nos dicen que son aportaciones a la solidaridad", ha censurado.

A su juicio, el Estado tiene un sistema por el que los catalanes "no pueden dar respuesta a muchos servicios básicos". "Que no nos digan que tener un perro, tener un gato o ir al gimnasio es un ámbito de la solidaridad", ha insistido.

PETICIÓN DE MONTERO

Por ello, ha pedido a la vicepresidenta del Gobierno y líder del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, que "cambie de una vez por todas cambiar esa injusticia desde el Estado". "En Cataluña hay un amplio consenso sobre que no se puede seguir con este sistema de financiación", ha concluido.

Montero ha respondido este sábado a Jordi Turull que "nadie" financia a los andaluces. "No consentiremos que digan que esta tierra vive del subsidio", ha concluido.