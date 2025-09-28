Espana agencias

Turull (Junts) afirma que sus reproches no son a los andaluces, sino al Estado "por el expolio a Cataluña"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha afirmado este domingo que no quiere dirigir sus reproches a los andaluces, sino al Estado "por el expolio a Cataluña", y ha pedido a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que "cambie de una vez por todas cambiar desde el Estado esa injusticia" de la financiación con la que los catalanes "no pueden dar respuesta a servicios esenciales".

Turull, que ha acudido a las campas de Foronda de Vitoria-Gazteiz para participar en el Alderdi Eguna que celebra el PNV, ha dicho que "se puede estirar un titular hasta que se quiera", en alusión a sus afirmaciones sobre que, con "el dinero de los catalanes", los andaluces pueden "subvencionarse un gimnasio y tener un perro".

No obstante, ha asegurado que sus reproches no son a los andaluces. "Todo lo contrario, mi reproche es al Estado, que tiene un sistema de financiación que lo que hace es expoliar Cataluña: 22.000 millones de euros de los catalanes se van y no vuelven, y nos dicen que son aportaciones a la solidaridad", ha censurado.

A su juicio, el Estado tiene un sistema por el que los catalanes "no pueden dar respuesta a muchos servicios básicos". "Que no nos digan que tener un perro, tener un gato o ir al gimnasio es un ámbito de la solidaridad", ha insistido.

PETICIÓN DE MONTERO

Por ello, ha pedido a la vicepresidenta del Gobierno y líder del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, que "cambie de una vez por todas cambiar esa injusticia desde el Estado". "En Cataluña hay un amplio consenso sobre que no se puede seguir con este sistema de financiación", ha concluido.

Montero ha respondido este sábado a Jordi Turull que "nadie" financia a los andaluces. "No consentiremos que digan que esta tierra vive del subsidio", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo carga contra la esposa del presidente del Gobierno por "esconderse" del juez y avisa: "Sánchez va a acabar mal"

Feijóo carga contra la esposa

Mónica García critica al PP por "tergiversar" las ayudas sociales y convertirlas en "algo negativo"

Mónica García critica al PP

Examinar las defensas antiaéreas de la OTAN y tensar las relaciones entre aliados: qué busca Putin con los drones

Examinar las defensas antiaéreas de

Turull afirma que el PNV y Junts se apoyan mutuamente en "salir del café para todos" en beneficio del autogobierno

Turull afirma que el PNV

Los Reyes Felipe y Letizia y la Princesa Leonor se alojaron en el Hotel Castillo de Gorraiz durante su visita a Navarra

Los Reyes Felipe y Letizia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La gestión de los incendios

La gestión de los incendios en Galicia no pasa factura al PP en la comunidad: un sondeo le mantiene con mayoría absoluta

La Justicia obliga a Cannor, adjudicataria de obras públicas en Cantabria, a abonar 43.800 euros por impago en la construcción de un parque infantil

El aeropuerto de Fuerteventura desvía tres vuelos por la presencia de drones en su espacio aéreo

Condenan al bufete Martínez-Echevarría a pagar 1,3 millones a Albert Rivera por incumplimiento de contrato y daño moral: recurrirá la sentencia

Improcedente el despido de una encargada de Alimerka acusada de ayudar a un cliente a ganar un viaje en crucero en una promoción

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 28 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

España e Italia superan a Francia y Alemania y son los países de la zona euro donde más han crecido las ofertas de empleo

DEPORTES

Pablo Batalla, autor de ‘La

Pablo Batalla, autor de ‘La bandera en la cumbre’: “El alpinismo siempre se ha utilizado como una herramienta política”

El Atlético resurge en el derbi y golea al Real Madrid para poner fin a la racha ganadora de Xabi Alonso

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: Griezmann pone la guinda a la goleada rojiblanca

Mundial de ciclismo en ruta 2025: favoritos, horario y cómo puedo verlo en televisión

Hamilton se salta las pruebas de Ferrari por quedarse con su perro en coma: “Se le paró el corazón”