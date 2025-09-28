Espana agencias

Sánchez Serna (Podemos): "El único objetivo del PP es competir con Vox en racismo"

Por Newsroom Infobae

Guardar

"La reunión de Feijóo y los presidentes autonómicos del PP este fin de semana en Murcia solo persigue un objetivo: competir con Vox en racismo". Así de contundente se mostraba el coordinador de Podemos en la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna.

"La derecha y la ultraderecha no tienen ninguna propuesta para solucionar el problema de la vivienda y mejorar la vida de la gente trabajadora", denunciaba al hilo, "lo único que tienen que ofrecer es esto: odio, xenofobia y un chivo expiatorio que es el inmigrante".

Tras la 'cacería racista' de Torre Pacheco, el diputado de Podemos en el Congreso ha lamentado que "de nuevo la derecha convierta esta Región, esta tierra, en el laboratorio de su estrategia incendiaria", y ha denunciado que "la propuesta de Feijóo de privilegiar a unos inmigrantes sobre otros desliza al PP por una pendiente muy peligrosa, que es la del racismo de Vox y el señalamiento de un colectivo".

Frente a ello, Sánchez Serna ha asegurado que desde la formación morada "vamos a seguir plantando cara en las instituciones y en las calles proponiendo las políticas y las medidas que necesitan nuestros jóvenes, los obreros y los trabajadores de este país vengan de donde vengan", medidas entre las que se encuentran "la reducción de los precios del alquiler, la construcción de vivienda pública o invertir el dinero del rearme en sanidad y educación".

"Frente a un PP que se ha abonado a la agenda de Vox y al trumpismo, frente a un gobierno poco valiente y que se queda en las declaraciones vacías pero no hace políticas de izquierda, aquí hay una izquierda sin complejos", ha concluido Sánchez Serna, que asegura que "es más necesaria que nunca la movilización de toda la gente buena que se opone al genocidio en Gaza, el racismo y la especulación inmobiliaria".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo y los 'barones' del PP denuncian "la deriva autoritaria" de Sánchez contra los que "investigan su corrupción"

Feijóo y los 'barones' del

Podemos exige a Mazón paralizar toda actividad laboral no esencial este lunes por el aviso rojo de lluvias

Podemos exige a Mazón paralizar

Colau pide que las fragatas enviadas por los Estados acompañen a la Flotilla a abrir el corredor

Colau pide que las fragatas

Yolanda Díaz asegura que "el principal problema de España no es la inmigración", sino el PP

Yolanda Díaz asegura que "el

Montero acusa a jueces de practicar "golpismo judicial" desde hace años y al PSOE de gobernar con corrupción

Montero acusa a jueces de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional rechaza el

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano marroquí que alegaba haber sido perseguido en su país por no ser musulmán

Un aviso de bomba en un punto habilitado para votar en las elecciones de Moldavia provoca el colapso del tráfico en Alicante

Tras la muerte de su madre, una mujer desahucia a su hermano como sucesora procesal de la herencia en medio de una batalla judicial por la legítima

La gestión de los incendios en Galicia no pasa factura al PP en la comunidad: un sondeo le mantiene con mayoría absoluta

La Justicia obliga a Cannor, adjudicataria de obras públicas en Cantabria, a abonar 43.800 euros por impago en la construcción de un parque infantil

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Precio de la luz estará muy alta este 29 de septiembre: estas serán las horas más baratas del día

Minicasas prefabricadas: en qué terrenos puedes colocarlas y cuánto cuestan

Toda Europa sufre la crisis de la vivienda y busca desesperadamente ideas para frenarla: estas son las medidas que propone Bruselas

¿Sabes italiano? Suiza busca trabajadores por un sueldo medio de 70.000 euros al año

DEPORTES

Este es el dinero que

Este es el dinero que ha ganado Marc Márquez en su carrera: la cifra exacta detrás de nueve títulos mundiales

Pablo Batalla, autor de ‘La bandera en la cumbre’: “El alpinismo siempre se ha utilizado como una herramienta política”

El Atlético resurge en el derbi y golea al Real Madrid para poner fin a la racha ganadora de Xabi Alonso

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: Griezmann pone la guinda a la goleada rojiblanca

Mundial de ciclismo en ruta 2025: favoritos, horario y cómo puedo verlo en televisión