Podemos exige a Mazón paralizar toda actividad laboral no esencial este lunes por el aviso rojo de lluvias

La coordinadora autonómica de Podemos, María Teresa Pérez, ha exigido al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que ordene suspender toda la actividad laboral no esencial este lunes en las zonas con alerta por lluvias.
En una mensaje publicado este domingo en redes sociales, la coordinadora también ha pedido limitar la movilidad e informar a la ciudadanía.
"Ante este riesgo inminente y teniendo aviso explícito, no hay excusas. No puede volver a ocurrir, ni una víctima más por sus negligencias", ha subrayado.
Últimas Noticias
Colau pide que las fragatas enviadas por los Estados acompañen a la Flotilla a abrir el corredor
Yolanda Díaz asegura que "el principal problema de España no es la inmigración", sino el PP
Montero acusa a jueces de practicar "golpismo judicial" desde hace años y al PSOE de gobernar con corrupción
Manuela Bergerot y Mónica García arropan a la "cantera" de Más Madrid en su primer Congreso: "Todo nuestro orgullo"
Feijóo plantea visados para migrantes vinculados al conocimiento de la cultura española y donde falta mano de obra
MÁS NOTICIAS