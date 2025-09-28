Espana agencias

Podemos exige a Mazón paralizar toda actividad laboral no esencial este lunes por el aviso rojo de lluvias

Por Newsroom Infobae

La coordinadora autonómica de Podemos, María Teresa Pérez, ha exigido al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que ordene suspender toda la actividad laboral no esencial este lunes en las zonas con alerta por lluvias.

En una mensaje publicado este domingo en redes sociales, la coordinadora también ha pedido limitar la movilidad e informar a la ciudadanía.

"Ante este riesgo inminente y teniendo aviso explícito, no hay excusas. No puede volver a ocurrir, ni una víctima más por sus negligencias", ha subrayado.

