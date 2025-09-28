Espana agencias

Nuñez Feijóo, acompañado de López Miras y Ballesta, clausura este domingo en el Teatro Circo de Murcia la cumbre del PP

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura este domingo en el Teatro Circo de Murcia, a partir de las 11.00 horas, la cumbre de dirigentes 'populares' que se ha celebrado durante todo el fin de semana en la capital del Segura.

En la clausura del acto de presentación de la 'Declaración de la Región de Murcia', el líder del PP estará acompañado del presidente autonómico del partido, Fernando López Miras, y el alcalde de la ciudad, José Ballesta. Previamente, los dirigentes de los gobiernos autonómicos del Partido Popular firmarán dicha Declaración.

