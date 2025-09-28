Espana agencias

Montero acusa a jueces de practicar "golpismo judicial" desde hace años y al PSOE de gobernar con corrupción

Por Newsroom Infobae

Guardar

La eurodiputada y 'número dos' de Podemos, Irene Montero, ha denunciado que en España algunos jueces practican desde hace años lo que considera "golpismo judicial" y que el PSOE gobierna a través de la corrupción, después de que Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, no acudiera a la citación del juez Juan Carlos Peinado en la investigación por malversación.

"En este país todo el mundo sabe que existen jueces haciendo política, peor que eso, existen jueces practicando el golpismo judicial desde hace años y también la gente sabe que existe corrupción en el PSOE y que es una forma de gobierno del PSOE", ha criticado Montero ante los medios de comunicación en la concentración 'Aborto libre para todas', celebrada este domingo en Madrid con motivo del Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro.

Montero ha señalado que, por ese motivo, la propuesta de Podemos a la ciudadanía pasa por recuperar en España una izquierda y un feminismo "fuerte".

Tras ser preguntada por la entrevista de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea autonómica, Manuela Bergerot, en la que reprochó la deriva de Podemos, Montero ha comentado: "Si Pedro Sánchez está llamando por fin, después de dos años, 'genocidio al genocidio' y Sumar está hablando tanto de listas electorales, es que, probablemente, el PSOE va a convocar elecciones pronto".

En relación a la Global Sumud Flotilla, que viaja por el Mediterráneo hacia la Franja de Gaza, la eurodiputada ha indicado que tiene que poder cumplir con su misión, que es llevar ayuda humanitaria, comida, medicinas y agua.

La Flotilla ya informó ayer de que entrará dentro de dos días (mañana) en la "zona de alto riesgo, donde la vigilancia y la solidaridad globales son más necesarias que nunca", según informó la organización en un comunicado.

"Israel está impidiendo que entre. Por tanto, lo que exigimos a los países y a los Gobiernos de Europa, también a la Comisión Europea, es que garantice la protección a La Flotilla", ha defendido.

"EL ABORTO ES UN DERECHO"

Con motivo del Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro, Montero ha defendido que "el aborto es un derecho gracias al movimiento feminista, a mujeres que se han jugado la vida, la libertad y su seguridad".

"En España, aunque el derecho al aborto es un derecho legalmente reconocido, todavía no llega a todas las mujeres. No puede ser que aún haya mujeres que tengan que hacer cientos de kilómetros para practicar una interrupción voluntaria del embarazo o que el aborto llegue peor y sea más difícil acceder a ese derecho para mujeres migrantes, racializadas, con pocos recursos", ha criticado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Podemos exige a Mazón paralizar toda actividad laboral no esencial este lunes por el aviso rojo de lluvias

Podemos exige a Mazón paralizar

Colau pide que las fragatas enviadas por los Estados acompañen a la Flotilla a abrir el corredor

Colau pide que las fragatas

Yolanda Díaz asegura que "el principal problema de España no es la inmigración", sino el PP

Yolanda Díaz asegura que "el

Manuela Bergerot y Mónica García arropan a la "cantera" de Más Madrid en su primer Congreso: "Todo nuestro orgullo"

Manuela Bergerot y Mónica García

Feijóo plantea visados para migrantes vinculados al conocimiento de la cultura española y donde falta mano de obra

Feijóo plantea visados para migrantes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tras la muerte de su

Tras la muerte de su madre, una mujer desahucia a su hermano como sucesora procesal de la herencia en medio de una batalla judicial por la legítima

La gestión de los incendios en Galicia no pasa factura al PP en la comunidad: un sondeo le mantiene con mayoría absoluta

La Justicia obliga a Cannor, adjudicataria de obras públicas en Cantabria, a abonar 43.800 euros por impago en la construcción de un parque infantil

El aeropuerto de Fuerteventura desvía tres vuelos por la presencia de drones en su espacio aéreo

Condenan al bufete Martínez-Echevarría a pagar 1,3 millones a Albert Rivera por incumplimiento de contrato y daño moral: recurrirá la sentencia

ECONOMÍA

¿Sabes italiano? Suiza busca trabajadores

¿Sabes italiano? Suiza busca trabajadores por un sueldo medio de 70.000 euros al año

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 28 septiembre

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 28 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

DEPORTES

Este es el dinero que

Este es el dinero que ha ganado Marc Márquez en su carrera: la cifra exacta detrás de nueve títulos mundiales

Pablo Batalla, autor de ‘La bandera en la cumbre’: “El alpinismo siempre se ha utilizado como una herramienta política”

El Atlético resurge en el derbi y golea al Real Madrid para poner fin a la racha ganadora de Xabi Alonso

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: Griezmann pone la guinda a la goleada rojiblanca

Mundial de ciclismo en ruta 2025: favoritos, horario y cómo puedo verlo en televisión