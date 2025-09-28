Martínez (PSOE) cree que el juez Peinado busca que "el proceso sea la condena" a Begoña Gómez y el entorno de Sánchez

Espana agencias

Por Newsroom Infobae

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, considera que el juez Juan Carlos Peinado busca en el procedimiento a Begoña Gómez que "el proceso sea la condena" de esta y el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Cuestionado por el hecho de que este sábado la mujer del jefe del Ejecutivo central no acudiese a la cita ante el juez Peinado para que le informase de que si va a juicio por presunta malversación en el nombramiento de su asesora, será juzgada por un jurado popular, Martínez ha señalado que ve "cuestiones extrañas y derivas excesivamente autoritarias".

Si bien ha afirmado su "absoluta confianza en la justicia", ha incidido en que dentro de esta existen estas cuestiones que "van más en la línea de un punto de vista partidista", ante lo que confía que se abra paso, "al final", "la luz, la transparencia y la verdad".

Sobre esas cuestiones "extrañas", ha lamentado que el juez Peinado "busca una condena en el proceso, una condena en el procedimiento, no en la finalización de la sentencia última, sino que el propio proceso sea la condena para el entorno del presidente".

"Lo estamos viendo, lamentablemente, y es algo que también tenemos que denunciar. La justicia también tiene que entender que no tiene que estar exenta de críticas, tampoco desde el punto de vista político", ha aseverado antes de participar en la Marcha Contra el Cáncer en Almazán (Soria).

El líder socialista ha advertido, en este contexto, de que si esto se hace con el entorno de un presidente, "qué no se podrá hacer con un ciudadano individual particular, humilde, que no tenga los recursos suficientes como para poder abordar una defensa".

Para Martínez, los responsables políticos tienen que "defender" el "prestigio de la justicia" y "poder analizar" y "reflexionar sobre cuál es el funcionamiento de algunas partes y algunos aspectos" de esta.

