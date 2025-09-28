Espana agencias

Feijóo carga contra la esposa del presidente del Gobierno por "esconderse" del juez y avisa: "Sánchez va a acabar mal"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, por "esconderse" y no presentarse a la citación del juez Juan Carlos Peinado en la investigación por malversación. Dicho esto, ha sentenciado: "Sánchez va a acabar mal".

"Quien nada tiene que ocultar no se esconde. Quien nada tiene que ocultar no se esconde", ha declarado Feijóo en Murcia, tras firmar junto a los presidentes autonómicos del PP la 'Declaración de la Región de Murcia' con unos compromisos del PP en materia de inmigración, vivienda o infraestructuras.

Un día después de que Begoña Gómez no acudiera a la cita para que el juez Peinado le comunicara que, si hay juicio por malversación, será ante un jurado popular, Feijóo ha dicho estar "orgulloso de "vivir en un país donde la justicia no hace distinciones entre los ciudadanos".

Feijóo ha tirado de ironía asegurando que pensaban que el hermano del jefe del Ejecutivo, David Pérez Sánchez-Castejón, era el "único que se ocultaba en la Moncloa" pero "resulta que no". A su entender, quien "nada tiene que ocultar no se esconde"

"Sánchez va a acabar mal. Sánchez va a acabar mal. No tengo ninguna duda", ha afirmado rotundo el presidente del Partido Popular, para preguntarse si los socios del PSOE "querrán acabar peor que él" y cuándo se va a empezar "a levantar este país".

"ACUARIO DE ESCÁNDALOS DE SÁNCHEZ"

El jefe de la oposición ha aludido a la "desazón" ciudadana por lo que está pasando en España por los "escándalos de corrupción" que rodean al Gobierno y al entorno de Sánchez y ha dicho que hoy daba igual no hablar de ello porque habrá "otro escándalo mañana".

"¿Qué más da no hacerlo hoy si va a haber otro escándalo mañana? ¿Qué más da si vivimos en el acuario de los escándalos del señor Sánchez?" Pero claro, si tuviésemos que hablar solo de los escándalos todos los días, a todas horas, hablando de las tramas que no dejan dormir a Sánchez, pero entonces no hablaríamos de los problemas que no dejan dormir a los españoles".

Este sábado, la mujer del presidente del Gobierno no acudió a la cita ante el juez para que le informase de que, si va a juicio por presunta malversación en el nombramiento de su asesora, será juzgada por un jurado popular, es decir, por ciudadanos y no por un tribunal compuesto por jueces.

Además, la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez pidieron al juez Peinado que archive la investigación que dirige por presunta malversación en el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa, mientras que las acusaciones populares solicitaron que se cite de nuevo como testigos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

