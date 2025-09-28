Dos manifestaciones salen de Paiporta y Valencia para exigir la dimisión de Mazón tras la dana

Dos manifestaciones han salido desde Paiporta (Valencia) y València de forma simultánea para "dejar claro y patente" que continúan exigiendo la dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana, once meses después de que el 29 de octubre las inundaciones asolaran la provincia de Valencia, dejando 229 fallecidos. "Es el máximo responsable de la muerte de 229 personas".

Ambas protestas confluirán en el Pont de la Solidaritat, "un símbolo del pueblo valenciano que la cruzó para ofrecer ayuda en un acto de desobediencia civil y solidaridad".

La manifestación de Paiporta ha arrancado desde Partida Pascualeta 4 (Residència SAVIA), y recorrerá el Camí Vell de Picassent, Carretera d'Alba, c/ Álvarez de Sotomayor y Pont de la Solidaritat.

Desde València, la protesta ha salido sobre las 18.13 horas del Centre Cultural La Rambleta (Bulevar sud) esquina con la calle Pius IX, seguirá hacia c/ Salvador Perles, c/ Sant Pius X, Av/ Manuel Colomer Marco, hasta llegar al Pont de la Solidaritat.

La manifestación desde València ha estado encabezada por un colectivo de 'dolçaina i tabalet' que precedía a una pancarta con el lema 'Mazón Dimissió'.

Los asistentes han vestido camisetas con lemas como '228 motius per lluitar', 'Víctimes Dana. Justicia, veritat, vergonya' o '20:11 ni oblit ni perdó'. También han portado fotografías de algunas víctimas y pegatinas en las que se leía 'Pont de la solidaritat #MazónDimissió'.

Además, han podido verse otras carteles con los lemas 'Justicia (con fotos de víctimas)', 'Mazón a prisión', 'Mazón dones por', 'Feijóo you are partner in crime', 'Mazón fora', 'La dana arrasa, Mazón en la terraza'.

"SITUACIÓN CLIMÁTICA EXTREMA"

En declaraciones a los medios de comunicación antes de iniciar la manifestación que ha salido desde València, la vicepresidenta de la Associació Víctimes Dana 29 octubre 2024, Empar Pujades, ha destacado que "un día más" se manifiestan para "dejar claro y patente" que continúan exigiendo "la dimisión de Mazón y de todo su gobierno".

"Hoy estamos aquí con mucha más presión porque desde las 11.00 horas estamos recibiendo los avisos oficiales, tanto del ayuntamiento como de Protección Civil, de todo lo que puede ocurrir a partir de las 4.00 horas", ha indicado, al tiempo que ha subrayado que "se vuelve a dar lo que decían muchas personas y expertos: tenemos una situación climática extrema que nos va a volver a llevar unas lluvias extremas".

En esta línea, ha denunciado que "volvemos a no estar preparados, a llegar tarde. Un poco más avisados, pero en peligro". "Tenemos que seguir saliendo a la calle, razonando, dejando el mensaje muy claro: estamos en manos de gobernantes que no nos cuidan", ha aseverado.

Preguntada por cuál es su opinión sobre que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat haya enviado un mensaje Es-Alert a la población 12 horas antes de que empiece la alerta roja y esto "no fuera así hace casi un año", Pujades ha recalcado que "queda patente y evidente que ellos ahora también han aprendido y hacen lo que deben".

La vicepresidenta de la Associació Víctimes Dana 29 octubre 2024 ha expresado que para las personas afectadas "hoy es un día muy complicado", ya que, "con mayor o menor grado, está todo el mundo afectado y en shock". "Se están recibiendo avisos que se tendrían que haber recibido hace un año prácticamente", ha reiterado.

"En el momento de la alarma os tengo que decir que el corazón me ha pegado un vuelco y el estómago se me ha encogido, pero además de una manera automática, el estómago se me ha cerrado", ha relatado Pujades, quien ha resaltado que es "enemiga de los miedos", pero "sí que está muy atenta" ante este episodio meteorológico.

"NADIE LE HABÍA ADVERTIDO"

Por su parte, Tomás, que perdió a su hija de 26 años en la dana, ha lamentado que ella "no recibió ninguna alarma" el pasado 29 de octubre: "Salía del trabajo confiada, no llovía en Benetússer. Nadie le había advertido de nada y se encontró de repente con la ola y murió".

"Estoy convencido de que murió mucho antes de que llegara el mensaje de alerta a los móviles, porque ella salía a las 19.30 horas", ha afirmado.

Igualmente, ha expresado que es "muy doloroso" perder a una hija y ha recalcado que este "aumenta mucho con la actitud del gobierno de Mazón, de todo el gobierno". "Pero también de todo el Partido Popular que lo ha arropado insistentemente, haciendo grandes ovaciones como si fuera un héroe, cuando en realidad, en mi opinión, es un criminal y es el máximo responsable de la muerte de 229 personas", ha censurado.

((Habrá ampliación))