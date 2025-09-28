Colau pide que las fragatas enviadas por los Estados acompañen a la Flotilla a abrir el corredor

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha dicho este domingo desde su embarcación de la Global Sumud Flotilla que en dos días estarán "muy cerca" de Gaza y ha pedido a los Estados que las fragatas que envíen acompañen a la flotilla a abrir de forma estable el corredor humanitario, no solo para proteger sus vidas.

En declaraciones a 3Cat recogidas por Europa Press, ha dicho que si todos los gobiernos europeos envían barcos "este corredor humanitario mañana mismo se puede abrir", y ha recordado que la flotilla está formada por ciudadanos y se está acercando a Gaza con barcos de segunda mano.

EL ENVÍO DE ESPAÑA

También ha explicado que solo han visto un barco griego durante su travesía en aguas griegas, aunque saben que el italiano no está lejos: "El que envía el Estado español parece que no va a un ritmo demasiado rápido y aún se encuentra a una distancia importante, pero no hemos tenido ninguna información oficial".

Según ella, estos países están haciendo "lo que debe hacer cualquier Estado democrático", y considera lógico que un país ponga recursos para salvar la vida de sus ciudadanos.

"PRESIÓN INTERNACIONAL"

"La presión internacional está funcionando", y ha añadido que gracias a las movilizaciones los gobiernos se han visto obligados a posicionarse.

Sobre la reubicación de barcos que tuvieron que hacer después de 27 días navegando en el 'Family', ha dicho que "emocionalmente fue duro, pero lo importante es la misión", por lo que ahora navega en el 'Sirius', uno de los barcos más grandes de la flotilla.

Ha asegurado que "no es una travesía fácil" y que se está alargando más de lo previsto, debido a los ataques con drones y las averías en los barcos, entre otras cosas, ha dicho, aunque ha asegurado que los ánimos no han decaído.