Espana agencias

Colau pide que las fragatas enviadas por los Estados acompañen a la Flotilla a abrir el corredor

Por Newsroom Infobae

Guardar

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha dicho este domingo desde su embarcación de la Global Sumud Flotilla que en dos días estarán "muy cerca" de Gaza y ha pedido a los Estados que las fragatas que envíen acompañen a la flotilla a abrir de forma estable el corredor humanitario, no solo para proteger sus vidas.

En declaraciones a 3Cat recogidas por Europa Press, ha dicho que si todos los gobiernos europeos envían barcos "este corredor humanitario mañana mismo se puede abrir", y ha recordado que la flotilla está formada por ciudadanos y se está acercando a Gaza con barcos de segunda mano.

EL ENVÍO DE ESPAÑA

También ha explicado que solo han visto un barco griego durante su travesía en aguas griegas, aunque saben que el italiano no está lejos: "El que envía el Estado español parece que no va a un ritmo demasiado rápido y aún se encuentra a una distancia importante, pero no hemos tenido ninguna información oficial".

Según ella, estos países están haciendo "lo que debe hacer cualquier Estado democrático", y considera lógico que un país ponga recursos para salvar la vida de sus ciudadanos.

"PRESIÓN INTERNACIONAL"

"La presión internacional está funcionando", y ha añadido que gracias a las movilizaciones los gobiernos se han visto obligados a posicionarse.

Sobre la reubicación de barcos que tuvieron que hacer después de 27 días navegando en el 'Family', ha dicho que "emocionalmente fue duro, pero lo importante es la misión", por lo que ahora navega en el 'Sirius', uno de los barcos más grandes de la flotilla.

Ha asegurado que "no es una travesía fácil" y que se está alargando más de lo previsto, debido a los ataques con drones y las averías en los barcos, entre otras cosas, ha dicho, aunque ha asegurado que los ánimos no han decaído.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Podemos exige a Mazón paralizar toda actividad laboral no esencial este lunes por el aviso rojo de lluvias

Podemos exige a Mazón paralizar

Yolanda Díaz asegura que "el principal problema de España no es la inmigración", sino el PP

Yolanda Díaz asegura que "el

Montero acusa a jueces de practicar "golpismo judicial" desde hace años y al PSOE de gobernar con corrupción

Montero acusa a jueces de

Manuela Bergerot y Mónica García arropan a la "cantera" de Más Madrid en su primer Congreso: "Todo nuestro orgullo"

Manuela Bergerot y Mónica García

Feijóo plantea visados para migrantes vinculados al conocimiento de la cultura española y donde falta mano de obra

Feijóo plantea visados para migrantes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tras la muerte de su

Tras la muerte de su madre, una mujer desahucia a su hermano como sucesora procesal de la herencia en medio de una batalla judicial por la legítima

La gestión de los incendios en Galicia no pasa factura al PP en la comunidad: un sondeo le mantiene con mayoría absoluta

La Justicia obliga a Cannor, adjudicataria de obras públicas en Cantabria, a abonar 43.800 euros por impago en la construcción de un parque infantil

El aeropuerto de Fuerteventura desvía tres vuelos por la presencia de drones en su espacio aéreo

Condenan al bufete Martínez-Echevarría a pagar 1,3 millones a Albert Rivera por incumplimiento de contrato y daño moral: recurrirá la sentencia

ECONOMÍA

¿Sabes italiano? Suiza busca trabajadores

¿Sabes italiano? Suiza busca trabajadores por un sueldo medio de 70.000 euros al año

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 28 septiembre

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 28 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

DEPORTES

Este es el dinero que

Este es el dinero que ha ganado Marc Márquez en su carrera: la cifra exacta detrás de nueve títulos mundiales

Pablo Batalla, autor de ‘La bandera en la cumbre’: “El alpinismo siempre se ha utilizado como una herramienta política”

El Atlético resurge en el derbi y golea al Real Madrid para poner fin a la racha ganadora de Xabi Alonso

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: Griezmann pone la guinda a la goleada rojiblanca

Mundial de ciclismo en ruta 2025: favoritos, horario y cómo puedo verlo en televisión