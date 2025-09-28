Espana agencias

Bolaños acude este lunes en Albacete al acto conmemorativo del inicio del Año Judicial en el TSJCM

Por Newsroom Infobae

Guardar

Este lunes, 29 de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha celebrará el Acto Conmemorativo del Inicio del Año Judicial en la región, tras la celebración en el Tribunal Supremo del tradicional Acto de Apertura de Tribunales con motivo del inicio del Año Judicial en toda España,

Se trata de una celebración solemne que une en sede judicial a magistrados togados de todo el territorio y a una amplia representación de la sociedad y las instituciones castellanomanchega, ha informado el TSJCM en nota de prensa.

El acto será presidido por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray Chacón, quien llevará a cabo una intervención. Lo hará también el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández García.

En el mismo acto se procederá a la toma de posesión de Francisco Antonio Bellón Molina como magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCM. Está prevista la presencia de los Vocales del CGPJ José Eduardo Martínez Mediavilla y Luis Martín Contreras, así como de miembros de la Sala de Gobierno del TSJCM, entre ellos los presidentes de las Audiencias Provinciales de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

Asimismo, han confirmado su asistencia el Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños García, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la Delegada del Gobierno, Milagros Tolón, el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, y el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, entre otras autoridades.

El acto se celebrará a partir de las 12.30 horas del mediodía en el Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, sito en la primera planta del Palacio de Justicia de Albacete (C/ San Agustín, 1).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Dos manifestaciones salen de Paiporta y Valencia para exigir la dimisión de Mazón tras la dana

Dos manifestaciones salen de Paiporta

Feijóo y sus CCAA piden financiación directa para los menores migrantes y promover el retorno a sus países de origen

Feijóo y sus CCAA piden

Sánchez Serna (Podemos): "El único objetivo del PP es competir con Vox en racismo"

Infobae

Feijóo y los 'barones' del PP denuncian "la deriva autoritaria" de Sánchez contra los que "investigan su corrupción"

Feijóo y los 'barones' del

Podemos exige a Mazón paralizar toda actividad laboral no esencial este lunes por el aviso rojo de lluvias

Podemos exige a Mazón paralizar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía advierte sobre una

La Policía advierte sobre una nueva estafa bancaria: “Aunque aparezca con tus datos y el nombre de la entidad, desconfía”

Acusan a los dos representantes de una asociación cannábica de Las Palmas de utilizarla como fachada para el cultivo y distribución de drogas

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano marroquí que alegaba haber sido perseguido en su país por no ser musulmán

Un aviso de bomba en un punto habilitado para votar en las elecciones de Moldavia provoca el colapso del tráfico en Alicante

Tras la muerte de su madre, una mujer desahucia a su hermano como sucesora procesal de la herencia en medio de una batalla judicial por la legítima

ECONOMÍA

La excepción que contempla el

La excepción que contempla el SEPE para que los trabajadores cobren el paro cuando renuncien a su empleo voluntariamente

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 28 septiembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Precio de la luz estará muy alta este 29 de septiembre: estas serán las horas más baratas del día

Minicasas prefabricadas: en qué terrenos puedes colocarlas y cuánto cuestan

DEPORTES

Este es el dinero que

Este es el dinero que ha ganado Marc Márquez en su carrera: la cifra exacta detrás de nueve títulos mundiales

Pablo Batalla, autor de ‘La bandera en la cumbre’: “El alpinismo siempre se ha utilizado como una herramienta política”

El Atlético resurge en el derbi y golea al Real Madrid para poner fin a la racha ganadora de Xabi Alonso

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: Griezmann pone la guinda a la goleada rojiblanca

Mundial de ciclismo en ruta 2025: favoritos, horario y cómo puedo verlo en televisión