Espana agencias

BNG apuesta por que las fuerzas soberanistas mantengan "una hoja de ruta compartida" ante "el proceso de españolización"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La responsable de Relaciones Internacionales del BNG, Montse Prado, ha apostado este domingo por que las fuerzas soberanistas de Euskadi y Galicia mantengan "una hoja de ruta compartida" ante "el proceso de españolización" y auge de la extrema derecha.

En declaraciones realizadas en las campas de Foronda, en Vitoria-Gasteiz, donde el PNV ha celebrado el Alderdi Eguna, Prado ha señalado que esta es "una oportunidad para reforzar las relaciones entre las dos organizaciones políticas, pero también para contrastar la situación de nuestras naciones en un contexto, a nivel estatal e internacional, muy convulso, de muchas incertidumbres".

Además, ha abogado por que las formaciones políticas que aspiran a la soberanía de sus pueblos mantengan "estrategias conjuntas" ante el "proceso de españolización, de recentralización por las fuerzas políticas estatales".

"Se hace más necesaria una hoja de ruta compartida para que las aspiraciones, en este caso de Euskadi y de Galicia, se puedan plasmar, porque vemos que la situación a nivel del Estado, del Congreso, muestra muchas más inquietudes que certezas", ha asegurado.

Por ello, en un contexto con "un aumento de la extrema derecha y de un intento de poner en cuestión nuestras aspiraciones, es más importante que nunca" que compartan políticas.

"Encuentros como este nos permiten ese contraste de opiniones, de saber cómo están nuestras naciones y reforzar esos vínculos y esa estrategia compartida de crear un marco donde las naciones del Estado español podamos caminar hacia esa consecución de nuestra soberanía", ha zanjado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Martínez (PSOE) cree que el juez Peinado busca que "el proceso sea la condena" a Begoña Gómez y el entorno de Sánchez

Martínez (PSOE) cree que el

Martínez (PSOE) ve a Feijóo como un "capitán sin rumbo" que "plagia" a Vox al "plantear la inmigración como un problema"

Martínez (PSOE) ve a Feijóo

Esteban reclama un nuevo estatus con "salto real en reconocimiento nacional, arbitraje y presencia exterior" de Euskadi

Esteban reclama un nuevo estatus

Pradales pide competencias para gestionar la migración y "acoger generosamente al que lo necesite y respete las normas"

Pradales pide competencias para gestionar

Feijóo plantea un visado para migrantes que prime a quien "conoce mejor" la cultura española y ligar el IMV al empleo

Feijóo plantea un visado para
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tras la muerte de su

Tras la muerte de su madre, una mujer desahucia a su hermano como sucesora procesal de la herencia en medio de una batalla judicial por la legítima

La gestión de los incendios en Galicia no pasa factura al PP en la comunidad: un sondeo le mantiene con mayoría absoluta

La Justicia obliga a Cannor, adjudicataria de obras públicas en Cantabria, a abonar 43.800 euros por impago en la construcción de un parque infantil

El aeropuerto de Fuerteventura desvía tres vuelos por la presencia de drones en su espacio aéreo

Condenan al bufete Martínez-Echevarría a pagar 1,3 millones a Albert Rivera por incumplimiento de contrato y daño moral: recurrirá la sentencia

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 28 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

DEPORTES

Este es el dinero que

Este es el dinero que ha ganado Marc Márquez en su carrera: la cifra exacta detrás de nueve títulos mundiales

Pablo Batalla, autor de ‘La bandera en la cumbre’: “El alpinismo siempre se ha utilizado como una herramienta política”

El Atlético resurge en el derbi y golea al Real Madrid para poner fin a la racha ganadora de Xabi Alonso

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: Griezmann pone la guinda a la goleada rojiblanca

Mundial de ciclismo en ruta 2025: favoritos, horario y cómo puedo verlo en televisión