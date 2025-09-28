BNG apuesta por que las fuerzas soberanistas mantengan "una hoja de ruta compartida" ante "el proceso de españolización"

La responsable de Relaciones Internacionales del BNG, Montse Prado, ha apostado este domingo por que las fuerzas soberanistas de Euskadi y Galicia mantengan "una hoja de ruta compartida" ante "el proceso de españolización" y auge de la extrema derecha.

En declaraciones realizadas en las campas de Foronda, en Vitoria-Gasteiz, donde el PNV ha celebrado el Alderdi Eguna, Prado ha señalado que esta es "una oportunidad para reforzar las relaciones entre las dos organizaciones políticas, pero también para contrastar la situación de nuestras naciones en un contexto, a nivel estatal e internacional, muy convulso, de muchas incertidumbres".

Además, ha abogado por que las formaciones políticas que aspiran a la soberanía de sus pueblos mantengan "estrategias conjuntas" ante el "proceso de españolización, de recentralización por las fuerzas políticas estatales".

"Se hace más necesaria una hoja de ruta compartida para que las aspiraciones, en este caso de Euskadi y de Galicia, se puedan plasmar, porque vemos que la situación a nivel del Estado, del Congreso, muestra muchas más inquietudes que certezas", ha asegurado.

Por ello, en un contexto con "un aumento de la extrema derecha y de un intento de poner en cuestión nuestras aspiraciones, es más importante que nunca" que compartan políticas.

"Encuentros como este nos permiten ese contraste de opiniones, de saber cómo están nuestras naciones y reforzar esos vínculos y esa estrategia compartida de crear un marco donde las naciones del Estado español podamos caminar hacia esa consecución de nuestra soberanía", ha zanjado.