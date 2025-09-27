Espana agencias

UPN critica el "silencio de Chivite ante el homenaje a terroristas en Pamplona": "Necesita a EH Bildu"

Por Newsroom Infobae

Guardar

UPN ha criticado el "silencio de la presidenta Chivite ante el homenaje que Sortu, formación que controla EH Bildu, ha rendido hoy en Pamplona a los terroristas Txiki y Otaegi".

La formación regionalista ha afirmado en una nota que "es un silencio cómplice que repugna porque está claro que obedece a una razón: necesita a EH Bildu para seguir en el poder, para pactar los presupuestos y para tapar la corrupción que le acorrala".

Desde UPN han reprochado a los socialistas que, "con la entrega de Pamplona a EH Bildu, están convirtiendo la ciudad en el santuario de veneración de los presos de ETA". "Ni Pamplona, ni Navarra, ni las víctimas del terrorismo merecen esto", han añadido.

Para UPN, "lo vivido en el Pabellón Anaitasuna es una nueva exaltación de ETA, porque se les homenajea por ser miembros de un grupo terrorista y no hay cuestionamiento alguno de la actividad criminal llevada a cabo por la banda a la que pertenecieron".

Los foralistas se han referido a las palabras del secretario general de Sortu en las que ha asegurado que criminalizar a los etarras Txiki y Otaegi es "criminalizar la lucha antifascista". "Se quiere construir el relato de que ETA ha luchado contra el fascismo, mientras exaltan el repugnante fascismo que practicó esta banda aniquilando y exterminando a personas inocentes y a defensores de la democracia y la libertad. ETA no fue sinónimo de libertad sino una organización terrorista que causó décadas de dolor y sufrimiento", han señalado.

Desde la formación foralista han mostrado su "indignación". "Estamos hartos de los continuos mensajes de apoyo a terroristas, de pancartas insultantes, de ataques a las víctimas de ETA, de participación de cargos de Bildu en actos proetarras y de homenajes a quienes perpetraron los más atroces crímenes y persecuciones". "Así es imposible construir ninguna convivencia real y sólida, basada en la condena del terrorismo y asentada en convicciones éticas y democráticas. En nuestro nombre, no", han concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sortu dice que "criminalizar" a 'Txiki' y Otaegi es "criminalizar la lucha antifascista"

Sortu dice que "criminalizar" a

Tellado tacha de "inmoral" la ausencia de Begoña Gómez en el juzgado y acusa a Sánchez de "no colaborar con la Justicia"

Tellado tacha de "inmoral" la

Representantes de distintos partidos de izquierda reivindican la unidad para frenar el auge de la ultraderecha

Representantes de distintos partidos de

Fiscalía y la defensa de Gómez piden archivar la pieza de malversación y las acusaciones que testifique Sánchez

Fiscalía y la defensa de

Fiscalía y defensa de Begoña Gómez piden archivar la pieza de malversación y las acusaciones que testifique Sánchez

Fiscalía y defensa de Begoña
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Begoña Gómez no se presenta

Begoña Gómez no se presenta ante el juez Peinado para que le concrete su imputación por presunta malversación

Un probador de vehículos da su “lista negra”: “No compres estos coches”

El incendio de Peñalba de la Sierra obliga a desalojar dos municipios y a restringir el acceso al Hayedo de Tejera Negra: se declaró hace ya 6 días

Ada Colau, a bordo de la Flotilla de Gaza, teme que el buque español no llegue a tiempo: “Si tarda seis días en llegar no nos podrá acompañar”

La imagen del rey Felipe VI y Donald Trump: la Casa Blanca publica una fotografía tras su encuentro en la Asamblea General de la ONU

ECONOMÍA

Sorteo 4 de la Triplex

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Santi, fontanero, sobre el futuro del oficio: “El esfuerzo físico no compensa con el salario”

Pedro Fernández Alén, experto en construcción, pide reducir burocracia y “liberalizar suelo: “El 30% del precio de la vivienda son impuestos”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 27 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

El Atlético resurge en el

El Atlético resurge en el derbi y golea al Real Madrid para poner fin a la racha ganadora de Xabi Alonso

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: Griezmann pone la guinda a la goleada rojiblanca

Mundial de ciclismo en ruta 2025: favoritos, horario y cómo puedo verlo en televisión

Hamilton se salta las pruebas de Ferrari por quedarse con su perro en coma: “Se le paró el corazón”

Los primeros entrenadores de Álvaro Carreras hablan de su carrera y su ascenso en el Real Madrid: “Es el mejor lateral izquierdo que hay”