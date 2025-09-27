Tellado tacha de "inmoral" la ausencia de Begoña Gómez en el juzgado y acusa a Sánchez de "no colaborar con la Justicia"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha tachado de "inmoral" la ausencia de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en los Juzgados de Plaza de Castilla, donde fue citada por el juez Peinado para ser informada de que, si va a juicio por presunta malversación en el nombramiento de su asesora, será juzgada por un jurado popular. Además, ha asegurado que el Pedro Sánchez ha incumplido su "promesa" de "colaborar con la Justicia".

Así, ha calificado de "espantada" a la ausencia de Gómez y ha asegurado que es "una muestra más de los nervios del sanchismo y de su actitud obstruccionista hacia la Justicia".

"El movimiento de hoy puede ser legal, pero en cualquier caso es inmoral", ha asegurado Tellado en un vídeo recogido por Europa Press. "Usan el Falcon para irse a Torrejón y no son capaces de presentarse en los juzgados de Plaza de Castilla", ha añadido.

Asimismo, ha acusado al presidente del Gobierno, de no "colaborar con la Justicia" respecto al caso de su mujer y les ha tachado de ser un "matrimonio a la fuga". "El sanchismo tiene mucho que esconder, mucho que tapar, mucho de lo que avergonzarse", ha subrayado.

Tellado ha recordado que hace un año, cuando estalló el caso de Begoña Gómez, Sánchez "prometió a todo el país colaborar con la Justicia", y ha añadido que el presidente no lo hizo. "Hace un mes prometió lo mismo en Telepedro y la respuesta vuelve a ser la misma: insultos a los jueces y el plantón de esta tarde", ha señalado refiriéndose a la entrevista que realizada a Sánchez en RTVE.

"Hoy su mujer no acude al juzgado", ha escrito el secretario general del PP en la red social X. En la misma publicación, ha pedido la dimisión de Sánchez para que "los españoles puedan elegir un gobierno limpio" y ha añadido que el presidente "hace tiempo que está sentenciado políticamente".