Tellado dice que el ingreso mínimo vital "no puede convertirse en un efecto llamada"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este sábado que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) nació para proteger a quien lo necesita de verdad, "no para convertirse en efecto llamada y un agravio para las familias que cotizan" a la Seguridad Social.

Desde Murcia, donde se reúnen los presidente autónomicos del PP, Telllado ha considerado la política migratoria uno de los desafíos más grandes de España en la actualidad y ha reafirma el compromiso del PP en "recuperar el orden y la ley, proteger las fronteras, luchar contra las mafias, expulsar a los que vengan a delinquir y garantizar la integración de quien viene a sumar".

"Nos guiará una máxima: contribuir tiene que ser condición para permanecer. Las ayudas sociales no pueden convertirse en un efecto llamada a la ilegalidad. El Ingreso Mínimo Vital nació para proteger a quien lo necesita de verdad, no para convertirse en efecto llamada", ha subrayado en unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Tellado ha afirmado que la gestión de la inmigración del Gobierno supone un "agravio" para las familias que cotizan, para los autónomos, para los parados que han contribuido al sistema y para "los cientos de miles de inmigrantes que se esfuerzan cada día".

Asimismo, en materia de infraestructuras, el PP está trabajando en un catálogo de soluciones integral para el servicio ferroviario, que incluye medidas como recuperar las indemnizaciones por retrasos en el AVE, así como un plan nacional de infraestructuras de movilidad para recuperar la inversión "perdida en estos años" y restablecer el principio de igualdad en las provincias menos pobladas de la España rural, para que vuelvan a tener "los servicios que les ha robado el gobierno de Pedro Sánchez".

"No dejaremos de denunciar el abandono a los españoles por parte de este Gobierno en la gestión del transporte público. Sánchez y Puente están haciendo muchísimo daño, han instalado el caos en el servicio ferroviario y han abandonado a la España rural reduciendo paradas y frecuencias, llevando su bloqueo político al servicio de transportes de todo un país. Es insoportable", ha denunciado.