Espana agencias

Tellado dice que el ingreso mínimo vital "no puede convertirse en un efecto llamada"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este sábado que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) nació para proteger a quien lo necesita de verdad, "no para convertirse en efecto llamada y un agravio para las familias que cotizan" a la Seguridad Social.

Desde Murcia, donde se reúnen los presidente autónomicos del PP, Telllado ha considerado la política migratoria uno de los desafíos más grandes de España en la actualidad y ha reafirma el compromiso del PP en "recuperar el orden y la ley, proteger las fronteras, luchar contra las mafias, expulsar a los que vengan a delinquir y garantizar la integración de quien viene a sumar".

"Nos guiará una máxima: contribuir tiene que ser condición para permanecer. Las ayudas sociales no pueden convertirse en un efecto llamada a la ilegalidad. El Ingreso Mínimo Vital nació para proteger a quien lo necesita de verdad, no para convertirse en efecto llamada", ha subrayado en unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Tellado ha afirmado que la gestión de la inmigración del Gobierno supone un "agravio" para las familias que cotizan, para los autónomos, para los parados que han contribuido al sistema y para "los cientos de miles de inmigrantes que se esfuerzan cada día".

Asimismo, en materia de infraestructuras, el PP está trabajando en un catálogo de soluciones integral para el servicio ferroviario, que incluye medidas como recuperar las indemnizaciones por retrasos en el AVE, así como un plan nacional de infraestructuras de movilidad para recuperar la inversión "perdida en estos años" y restablecer el principio de igualdad en las provincias menos pobladas de la España rural, para que vuelvan a tener "los servicios que les ha robado el gobierno de Pedro Sánchez".

"No dejaremos de denunciar el abandono a los españoles por parte de este Gobierno en la gestión del transporte público. Sánchez y Puente están haciendo muchísimo daño, han instalado el caos en el servicio ferroviario y han abandonado a la España rural reduciendo paradas y frecuencias, llevando su bloqueo político al servicio de transportes de todo un país. Es insoportable", ha denunciado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Miembros de Junts y ERC de JxSí se han reencontrado este sábado en un almuerzo en Barcelona

Miembros de Junts y ERC

Begoña Gómez no acude a la cita para que Peinado le comunique que si hay juicio por malversación será un jurado

Begoña Gómez no acude a

Vuelven a vandalizar con pintadas la sede del PSOE en Lugo, que alerta de la "escalada de violencia política"

Vuelven a vandalizar con pintadas

Torró dice que Feijóo es quien "abrió la puerta a la ultraderecha y condenó a su partido a ser el apéndice de Vox"

Torró dice que Feijóo es

Montero dice que "no consentirá" retratar a Andalucía como "tierra subvencionada": "Ni a partidos catalanes ni derecha"

Montero dice que "no consentirá"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Begoña Gómez no se presenta

Begoña Gómez no se presenta ante el juez Peinado para que le concrete su imputación por presunta malversación

Un probador de vehículos da su “lista negra”: “No compres estos coches”

El incendio de Peñalba de la Sierra obliga a desalojar dos municipios y a restringir el acceso al Hayedo de Tejera Negra: se declaró hace ya 6 días

Ada Colau, a bordo de la Flotilla de Gaza, teme que el buque español no llegue a tiempo: “Si tarda seis días en llegar no nos podrá acompañar”

La imagen del rey Felipe VI y Donald Trump: la Casa Blanca publica una fotografía tras su encuentro en la Asamblea General de la ONU

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 27 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Christian, dueño de una gasolinera: “Hoy, un jefe de estación gana entre 3.200 y 4.200 euros brutos al mes, lo que se traduce en 2.400 a 3.150 euros netos”

Precio de la luz en España 28 de septiembre: cuáles serán las horas más económicas

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Infobae

El Atlético resurge en el derbi y golea al Real Madrid para poner fin a la racha ganadora de Xabi Alonso

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: Griezmann pone la guinda a la goleada rojiblanca

Mundial de ciclismo en ruta 2025: favoritos, horario y cómo puedo verlo en televisión

Hamilton se salta las pruebas de Ferrari por quedarse con su perro en coma: “Se le paró el corazón”

Los primeros entrenadores de Álvaro Carreras hablan de su carrera y su ascenso en el Real Madrid: “Es el mejor lateral izquierdo que hay”