PSOE se abre a volver a negociar la ley para la delegación de la inmigración, pero pide a Junts abandonar el "populismo"

El PSOE, a través de su portavoz de la Ejecutiva Federal, Montse Mínguez, se ha mostrado abierto a volver a negociar la proposición de ley que compartía con Junts para trasferir a Cataluña las competencias en materia de inmigración, que fue rechazada esta semana por el Congreso, si bien ha pedido a los de Carles Puigdemont que abandonen el "populismo".

En una entrevista con el programa 'Parlamento', recogida por Europa Press, Mínguez ha subrayado que nadie puede acusar al PSOE de no cumplir con sus acuerdos, si bien ha apuntado que, pese al rechazo de la tramitación de esta ley, su partido está dispuesto "a hablar, a negociar y a seguir pactando" siempre que en Junts dejen de lado el "populismo" y asuman que los socialistas no son responsables de lo que voten otras formaciones. La iniciativa fue rechazada por el PP, Vox, UPN, Podemos y dos diputados de Sumar.

En este punto, Mínguez ha querido deja claro que el PSOE "obviamente" no comparte el discurso de defensa de la proposición de ley pronunciado por la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, en la tribuna, donde habló de una Cataluña con más inmigrantes que otras regiones europeas o del colapso en los servicios públicos como consecuencia de esa saturación.

LOS DATOS DICEN LO QUE DICEN

Y es que la dirigente socialista sostiene que detrás de este tipo de discursos tiene que haber datos, "y los datos dicen lo que dicen y no dicen precisamente lo que estamos oyendo". "Cuando hablamos de estos temas hemos de intentar alejarnos del ruido y de los populismos, y hemos de ir a la realidad", ha asegurado.

Con todo, Mínguez ha remarcado que la distancia ideológica con Junts no quiere decir que ambos partidos no puedan llegar a acuerdos legislativos para regular que en una comunidad autónoma que tiene capacidad de mayor autogobierno pueda gestionar las competencias de inmigración.

De hecho, la portavoz sostiene que el PSOE tiene "el impulso y las ganas" de tirar hacia adelante éste y otros acuerdos, entre los que ha citado la reducción de la jornada laboral, que también fue rechazada por la Cámara Baja en el primer Pleno de este nuevo periodo de sesiones. "Estoy convencida que un día u otro tiene que llegar", ha dicho.

HAY LEGISLATURA PARA RATO

Sobre el ruido de que la legislatura está agotada tras perder la tramitación de ésta y otras leyes, Mínguez ha recordado que el Gobierno de coalición no sólo lleva ya 43 leyes aprobadas y ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sino que se está viendo cómo "el país va creciendo económicamente y las cosas están saliendo en positivo". "Hay legislatura para rato y en eso estamos: en cumplir los acuerdos y en intentar sacarlos adelante", ha insistido.

Preguntada sobre si el PSOE se sigue guardando una posible reunión entre Sánchez y Puigdemont como as en la manga para cuando las cosas se pongan feas, Mínguez ha destacado que su partido "nunca" se ha escondido de nada y que se darán las explicaciones cuando se tengan que dar.

De entrada, ha dicho que el PSOE está trabajando para que tanto Junts como Esquerra (ERC) se sienten a negociar los Presupuestos Generales de 2026, una de las leyes más importantes. "Se van a pelear y se va a sudar la camiseta tanto como se pueda o tanto como hacemos en otros partidos", ha añadido.