Podemos califica de "aquelarre racista" la cumbre del PP en Murcia

"Después de la cacería racista de Torre Pacheco llega el aquelarre racista del PP en el Siete Coronas". Así de contundente se ha mostrado la diputada de Podemos María Marín sobre la reunión de la plana mayor del Partido Popular que se celebra este fin de semana en Murcia.

"Es bastante preocupante que después de todo lo que hemos vivido este verano Feijoo reúna a su dirección aquí para competir con Vox en xenofobia", ha declarado Marín.

"Solo la propuesta de privilegiar a unos inmigrantes sobre otros por su procedencia y no por otras razones laborales o humanitarias ya es escandalosamente racista", considera la diputada morada, que ha advertido también de que esta estrategia de división "es una trampa".

"Hoy señalan al árabe, pero mañana serán los latinos y pasado mañana los trabajadores españoles los que van a sufrir los recortes en derechos de la derecha", ha advertido señalando lo que está sucediendo en Estados Unidos. "Es lo que estamos viendo con Trump que está deteniendo sin ningún motivo legal a latinos que llegaron a votarle y ahora quiere prohibir todas las organizaciones de izquierda", ha añadido.

Desde Podemos acusan a PP y Vox de "utilizar los inmigrantes de chivo expiatorio para desviar la atención de los verdaderos problemas de la gente como los precios de la vivienda, las listas de espera de la sanidad o que nuestros hijos vayan a clase a más de 30 grados por la falta de climatización y el abandono de la educación pública".

"Feijóo y Abascal, López Miras y Antelo crean problemas en lugar de solucionarlos y se han convertido en una grave amenaza para la convivencia y la democracia", ha concluido Marín.