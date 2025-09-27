Espana agencias

PNV celebrará este domingo, en su 130 aniversario, el primer Alderdi Eguna con Aitor Esteban como presidente

El PNV celebrará este domingo, en el 130 aniversario, el primer Alderdi Eguna con Aitor Esteban como presidente. Bajo el lema 'Batzen gaituzten hariak' (Los hilos que nos unen), las campas de Foronda de Vitoria-Gasteiz congregarán, como es habitual, a miles de militantes y afiliados, en un Día del Partido que los jeltzales esperan que sea "redondo", tal como ha afirmado Esteban a través de las redes sociales.

El líder de la formación jeltzale, junto al lehendakari, Imanol Pradales, han visitado este sábado las instalaciones donde el PNV desarrollará la 49ª edición de un Alderdi Eguna que innovará escenario. En esta ocasión será redondo y se colocará en el centro de los 400.000 metros cuadrados que ocupará el festejo.

Desde allí, rodeados de sus afiliados y simpatizantes, el presidente del EBB y Pradales reivindicarán que el PNV es el un partido que representa "el centro", y que ha sido y será "central" en la construcción de Euskadi.

Aitor Esteban y el lehendakari han acudido esta mañana a las campas de Foronda, donde han saludado y agradecido a los voluntarios el trabajo de montaje y preparación del evento. Les han acompañado el portavoz parlamentario jeltzale y miembro de la Ejecutiva nacional, Joseba Díaz Antxustegi, la secretaria del EBB, Maitane Ipiñazar, el también burukide Andoni Busquets, el presidente del BBB, Iñigo Ansola, y la máxima representante del ABB, Jone Berriozabal, entre otros.

En total, han sido cerca de un centenar las personas que han trabajado desde hace semanas en los preparativos. Este domingo, además del acto político central, que se celebrará a partir de las 12.00 horas, se servirán 20.000 comidas, y habrá actividades como ludoteka, junping, barredora, futbolín, juegos de madera, talleres, paintball, camión con juegos virtuales, tren txu-txu o caída libre.

En su anterior cita anual, la de 2024, el PNV arrancó su proceso de interno de renovación, anunciado por su anterior presidente, Andoni Ortuzar. Este Alderdi Eguna se festejará con sus estructuras y proyecto renovados, después de que los jeltzales celebraran su IX Asamblea General los días 29 y 30 del pasado mes de marzo en Donostia-San Sebastián, en la que se proclamó a Esteban nuevo líder de la formación.

