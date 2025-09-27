Espana agencias

Montero avisa a PP que con su discurso en inmigración "si habla y viste como Vox, es Vox": "La bestia se come todo"

La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha advertido este sábado al Partido Popular, que celebra este fin de semana en Murcia un cónclave de su líder, Alberto Nuñez Feijóo, con los barones regionales para definir su hoja de ruta en asuntos como la inmigración, que "el que se viste como Vox, habla como Vox, cuenta los mismos argumentos de Vox, es Vox".

Durante su intervención en un acto público con la militancia socialista en Maracena (Granada), Montero ha ahondado en ese aviso de la confusión que pueda causar en el electorado compartir discurso ante la inmigración por cuanto ha planteado que "la gente lo está viendo, la la gente opina que la copia es peor que el original".

Ha recriminado al PP que haya decidido hacer del discurso en inmigración un eje estratégico, aunque ha considerado que se trata de una hoja de ruta que viene de atrás por cuanto "pactan gobiernos y mercantalizan con los derechos de las mujeres", en alusión a las cesiones a las exigencias de Vox allí donde han hecho pactos de gobiernos.

"Si el PP no combate, está alimentado la bestia", ha afirmado Montero, antes de advertirle que "la bestia se come todo se le ponga por delante, incluido el PP".

Dentro de su reivindicación de la contribución de los migrantes al mercado laboral de España se ha lamentado de que "la derecha se ha empeñado a criminalizar a las personas que vienen de fuera, sobre todo si tienen un color de piel distinto, sobre todo, si son negros".

"No se puede tratar de forma distinta a un niño que viene del África subsahariana que si vienen huyendo de Ucrania", ha seguido argumentando la vicepresidenta y ministra de Hacienda, quien ha proclamado que "ambos son bienvenidos" y ha reclamado que "los migrantes necesitan respeto, dignidad", por cuanto ha recordado que "son seres humanos".

Antes de ese recado particular para el PP el mensaje de la también secretaria general del PSOE de Andalucía ha arrancado con la reflexión de que "la democracia no se conquista para siempre", para advertir entonces de que "se debilita con discursos de odio, con las mentiras que pretenden secuestrar la verdad".

Montero ha blandido la posición del Gobierno que preside Pedro Sánchez, que "siempre ha defendido la migración ordenada", convencida de que los migrantes "tienen que aportar al crecimiento" económico de allí donde aterrizan, por cuanto ha planteado que asumen tareas como "cuidar de nuestros mayores, de nuestros hijos", actividades sobre las que ha defendido que los convierten en "mano de obra fundamental para nuestro día".

Montero ha sostenido que es la propia OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) la que ha apuntado en un reciente informe que "es fundamental la inmigración para aportar crecimiento a nuestra tierra", por lo que ha reclamado "plena integración" y ha dado un "no a los discursos de odio, a las actuaciones violentas alentadas por la ultraderecha".

La receta que ha ofrecido la vicepresidenta primera y dirigente socialista nacional y autonómica es "pedagogía cotidiana", mientras ha definido a los socialistas como "activistas de los derechos humanos", por lo que ha reclamado que "ahora más que nunca, que no se quede ningún comentario, como quien no quiere la cosa, sin la crítica".

Ha criticado al presidente del Partido Popular que "sigue asociando inmigración y delincuencia", por lo que le ha recordado que "existe el Estado de Derecho", de manera que un migrante en caso de que "cometa delito se tiene que enfrentar con la ley como todo ciudadano que reside en España".

La reflexión de Montero ha alertado de la asociación entre "la palabra inmigración y la palabra delincuencia", de manera que se procede a "representar a los inmigrantes como una amenaza", mientras ha insistido en que son "aquellos que cuidan de nuestros padres, nuestros hijos", además de que en el mercado de trabajo "acuden donde no hay mano de obra nacional".

