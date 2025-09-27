Espana agencias

La Princesa Leonor y los Reyes, con alumnos de Primaria en su visita al Palacio Real de Olite

Por Newsroom Infobae

Guardar

Los Reyes Felipe y Letizia, junto con la Princesa Leonor, han continuado este sábado su visita a Navarra en el Palacio Real de Olite, cuya construcción fue ordenada en 1402 por los Reyes de Navarra, Carlos III 'el Noble' y su esposa Leonor de Trastamara, cuando se les quedó pequeño el Palacio Viejo, hoy convertido en parador nacional de turismo.

Han llegado a la localidad sobre las 10.50 horas, acompañados por la presidenta de Navarra, Maria Chivite; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Elma Saiz; la delegada del Gobierno, Alicia Echeverría, y el alcalde de Olite, Josu Etxarri.

En el exterior del edificio, donde esperaban un buen número de personas que les han recibido entre aplausos, han sido recibidos en primer lugar por un grupo de alumnos de 4º de Primaria del colegio público Príncipe de Viana de Olite, quienes les han hecho entrega de una carta explicando el proyecto que han realizado en el aula el año pasado con motivo del 600º aniversario del fallecimiento de Carlos III, 'El Noble', además de una copia de una placa que hay en la fachada del colegio explicando con códigos QR, en castellano, euskera, inglés y francés, la vida del Príncipe de Viana.

Los Reyes y Leonor han compartido unas palabras con los jóvenes estudiantes, a algunos de los cuales la Princesa de Asturias y de Viana ha dado su autógrafo con una dedicatoria.

Seguidamente, se han acercado a saludar a las personas que se habían reunido en la plaza para ver su llegada con quienes han estrechado manos, se han sacado fotos y 'selfies', entre aplausos y vivas a los Reyes y la Princesa.

En el interior del Palacio de Olite, han sido saludados por las autoridades en el patio para, a continuación, hacer una visita por la Galería Real y el jardín de la Reina.

Tras su visita, los Reyes y la Princesa se han dirigido a Tudela, donde serán recibidos en el Ayuntamiento por la corporación municipal, para después mantener un encuentro en el Palacio del Marqués de San Adrián, que alberga la sede de la UNED, con representantes de la Cámara de Comercio y de la Junta de Bardenas Reales, y con una veintena de jóvenes de diferentes colectivos de jóvenes de Navarra como la universidad, las artes, la Formación Profesional, la música, el deporte, la música, la investigación y la agricultura.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

López afea la reunión de Ayuso con Embajada de Israel en una semana en la que se ha visto la "soledad de Netanyahu"

López afea la reunión de

Sánchez no contempla volver al Senado pese a las quejas del PP y en su lugar responderá Montero

Sánchez no contempla volver al

PNV y PSE dicen que Txiki y Otaegi son víctimas del franquismo pero rechazan que se "romantice" el terrorismo de ETA

PNV y PSE dicen que

Más Madrid ve a Ayuso perdiendo las elecciones en 2027, con su novio en la cárcel y "aislada" dentro del PP

Más Madrid ve a Ayuso

Begoña Gómez acude hoy ante el juez para ser informada de que si va a juicio por malversación la juzgará un jurado

Begoña Gómez acude hoy ante
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La imagen del rey Felipe

La imagen del rey Felipe VI y Donald Trump: la Casa Blanca publica una fotografía tras su encuentro en la Asamblea General de la ONU

Pedro Sánchez reitera que el buque ‘Furor’ está para “proteger” a la Flotilla y asegura que no habrá confrontación con las fuerzas israelíes

La tauromaquia consigue un récord de subvenciones de 2,4 millones de euros con la asistencia a eventos taurinos en mínimos: Madrid y Castilla y León lideran la financiación

Más de 600 militares españoles, en alerta por el aumento de la tensión en Líbano: los ‘cascos azules’ denuncian el riesgo de los recientes ataques israelíes

El puerto valenciano era un coladero de droga controlado por el ‘Cártel de los Balcanes’: la mayor operación europea deja 81 detenidos, entre ellos estibadores ‘araña’

ECONOMÍA

El Tribunal Supremo se niega

El Tribunal Supremo se niega a que el Estado compense a un casero que quiso subir el alquiler por encima del 2%

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 27 septiembre

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 27 septiembre

Los cinco consejos del fundador de Duolingo para tener éxito: “Un 65% de suerte y un 35% de trabajo”

DEPORTES

Hamilton se salta las pruebas

Hamilton se salta las pruebas de Ferrari por quedarse con su perro en coma: “Se le paró el corazón y ahora está en coma”

Los primeros entrenadores de Álvaro Carreras hablan de su carrera y su ascenso en el Real Madrid: “Es el mejor lateral izquierdo que hay”

Previa de LaLiga: Girona vs Espanyol

El español Carlos Soria se convierte en la persona de más edad en escalar un 8.000

Ibai Llanos le tira cinco penaltis a Joan García y los dos alucinan con lo que ocurre: “No tengo palabras”