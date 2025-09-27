Espana agencias

La Princesa Leonor expresa su "unión y compromiso" con Navarra en el libro de honor de Tudela

Por Newsroom Infobae

La Princesa de Asturias y de Viana, Leonor, ha escrito este sábado un mensaje en el libro de honor del Ayuntamiento de Tudela en el que ha expresado su "unión" y "compromiso" con Navarra.

"Termino aquí en Tudela mi primera visita oficial a la Comunidad Foral de Navarra. Hace seis siglos que el rey Carlos III 'el Noble' creó el título que hoy me vincula a esta tierra. Y, aunque ha sido breve mi paso por Navarra, estos días me han servido para sentir que mi unión y mi compromiso con esta comunidad son aún más firmes", ha destacado la Princesa en el final de su visita a la Comunidad foral.

En su mensaje, Leonor también ha expresado su deseo de "regresar a menudo y seguir conociendo y acompañando a un pueblo emprendedor y comprometido". "Un pueblo que es un orgullo para España", ha añadido.

Los Reyes Felipe y Letizia también han dejado un mensaje en el libro de honor del Consistorio ribero: "Nos alegra especialmente esta visita a Tudela por ser la primera vez que la Princesa Leonor, nuestra hija y heredera, visita Navarra como Princesa de Viana. Gracias por vuestra acogida en esta ocasión tan simbólica y emotiva".

