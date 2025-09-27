Andueza (PSE) dice "basta ya al genocidio" en Gaza y enarbola "la bandera de la paz y la libertad de Palestina"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha clamado este sábado desde la localidad vizcaína de Durango contra "el genocidio y extermino" en Gaza, al que ha dicho "basta ya", y ha enarbolado "la bandera de la paz y la libertad de Palestina". Tras reivindicar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "líder mundial" que se ha ganado "respeto y admiración", ha reprochado al PP que se tire a los brazos de la radicalidad" de Vox: "Cualquier día las gaviotas mutan en aguiluchos".

El PSE-EE ha recuperado su tradicional Fiesta de la Rosa, que se dejó de festejar hace siete años por la pandemia y las diferentes citas electorales. La última se celebró en 2018, y entonces los alrededor de 3.000 socialistas congregados en Landako Gunea de Durango, siguieron en directo, a través de una pantalla de grandes dimensiones, el acto en el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, prometió el cargo como presidente del Gobierno ante el Rey Felipe VI.

En el tradicional acto desarrollado hoy, el primero con Andueza como secretario general de los socialistas, que se comprometió a recuperar esta cita, ha recordado que Sánchez no puede acompañarles "porque está volando a una cumbre", y ha destacado que se ha convertido en "un líder mundial que se ha ganado el respeto y la admiración del conjunto de líderes mundiales que le ven como un referente".

"Ha demostrado que, cuando vienen mal dadas, no valen los austericidios ni los recortes, sino los valores de la de la igualdad, de la justicia social, del respeto a la pluralidad y al diferente, con esas recetas socialdemócratas que han hecho posible que España sea un ejemplo, y que tengamos una de las economías más sólidas y con mayor crecimiento de todo el mundo", ha asegurado.

Eneko Andueza ha trasladado a los socialistas vascos, reunidos Landako Gunea, un mensaje de Sánchez. "Me ha pedido que os mande un abrazo fraternal", ha afirmado, para decir al presidente del Gobierno que "sienta muy de cerca la fuerza, el impulso y el cariño del socialismo vasco, que camina contigo y caminará contigo hasta el final".

En estos siete años "intensos" desde la última Fiesta de la Rosa en Euskadi, ha recordado que "ha tocado gestionar de todo, situaciones inverosímiles, jamás vividas : una pandemia, las consecuencias de la guerra de Ucrania, una crisis energética, un volcán, una dana, incendios devastadores en buena parte del país", pero ha destacado que el socialismo se "ha crecido" frente "a la adversidad".

"Frente a cada reto, nos hemos desdoblado; frente a cada injusticia nos hemos rebelado; y en las últimas semanas hemos demostrado que este país es un país decente, es un país comprometido y honesto, es un país que grita ¡Basta! ante el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino", ha enfatizado.

RECONOCIMIENTO DEL ESTADO PALESTINO

Eneko Andueza ha recordado que, desde el Gobierno de España, han sido "los primeros en reconocer el estado palestino, en denunciar la barbarie, en poner pie en pared con Israel, los primeros en aprobar un paquete de medidas".

"Decimos genocidio a lo que es un genocidio, exterminio a lo que exterminio, que dice 'basta ya' de guerras, de violencia, que paren de una vez, que no son la solución. Los socialistas vascos lo decimos más fuerte que nunca, porque sabemos perfectamente bien lo que supone que intenten vulnerar los derechos humanos, que intenten aniquilarte. YO quiero una Palestina libre, una Palestina en paz. ¡Basta ya!", ha aseverado.

A aquellos que les dijeron que "se iban a quedar solos y aislados", ha dicho que "resulta que el mundo ha seguido nuestra bandera, que cada día son más los países los que hacen causa común con nosotros, con la bandera de la paz y la libertad para Palestina". "Cada día son más los países que nos acompañan. Aquí, los únicos que se han quedado solos han sido Vox, el PP y Núñez Feijóo", ha asegurado.

Por ello, se ha preguntado, en alusión al presidente del PP, si no se cansará "de hacer el ridículo". "Cada vez que habla sube el pan, mete la pata y se equivoca. Pero, ¿qué podemos esperar de esta derecha y de esta ultraderecha?, ¿qué podemos esperar de esos patriotas de pulsera, que cuando peor venían dadas, en vez de demostrar su patriotismo, no han hecho más que recorrer el mundo para intentar dañar la imagen de nuestro país?", ha añadido.

Andueza ha subrayado que, "mientras ellos ladran", los socialistas "no solo cabalgamos, galopamos". "Decían que este gobierno iba a durar unos meses, y ya llevamos gobernando siete años. ¡Si es que les sale todo del revés! Y ya pueden esperar sentados, que queda Gobierno y Pedro Sánchez para rato. Es lo que pasa cuando no se tiene proyecto de país, que no queda otra que tapar las carencias con mentiras", ha manifestado Según ha advertido, Alberto Núñez Feijóo dejará de ser presidente del PP y Sánchez seguirá al frente del Gobierno. "A ellos les gusta la fruta, nosotros a lo nuestro", ha señalado.

EL PP, DE "GAVIOTAS A AGUILUCHOS"

Asimismo, ha reprochado al PP que se "tire a los brazos de la radicalidad y la exageración para parecer algo". "Feijóo era el moderado, y ¿sabéis en qué ha convertido al Partido Popular?, en una fábrica de hacer votantes de extrema derecha. Por eso, Feijóo no chuta. Por eso, el PP es cada vez más irrelevante en Euskadi. Cada día se distinguen menos de Vox. ¡Cualquier día las gaviotas mutan en aguiluchos!", ha ironizado.

El líder del PSE-EE ha lamentado que "luego algunos" digan que son "todos iguales". "¿De verdad este país sería el mismo si en estos últimos siete años no hubiera gobernado el Partido Socialista?, que nadie meta en el mismo saco a los socialistas y a la derecha y la ultraderecha, que no tienen más objetivo que destruir con todos los medios a su alcance, que solo aspiran a alcanzar el poder por el poder", ha argumentado.