Aizpurua reivindica "la lucha contra el fascismo" de Txiki y Otaegi ante los intentos de "criminalizar su memoria"

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha reivindicado "la lucha por la libertad y contra el fascismo" de los miembros de ETA Juan Paredes Manot, 'Txiki', y Ángel Otaegi, fusilados por el franquismo, ante "los intentos de criminalizar su memoria".

Aizpurua, a través de las redes sociales, ha recordado la ejecución hace 50 años de 'Txiki' y Otaegi, junto a tres miembros del FRAP, José Humberto Baena, Ramón García y José Luis Sánchez, en la última época del régimen franquista.

"Aunque tras 50 años han intentado silenciar y obstaculizar la memoria de 'Txiki' y Otaegi, siempre estarán entre nosotros", ha asegurado la portavoz de EH Bildu en la Cámara Baja, que ha asegurado que, "pese a los intentos de criminalizar su memoria, Txiki y Otaegi representan la lucha por la libertad de Euskal Herria y contra el fascismo".

El secretario general de la formación soberanista, Arnaldo Otegi, por su parte, ha recordado "las tres huelgas generales en Euskal Herria y las movilizaciones en el Estado y en el mundo fueron la respuesta" a estos cinco últimos fusilamientos cometidos en el franquismo. "Txiki y Otaegi simbolizan la lucha por la libertad de nuestro pueblo", ha asegurado EH Bildu.