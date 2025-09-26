Espana agencias

Un guardia civil imputado defiende que investigó y no colaboró con el presunto fraude de hidrocarburos del 'caso Gaslow'

Por Newsroom Infobae

Guardar

Juan Sánchez Yepes, agente de la Guardia Civil que formó parte del grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO), ha negado en la Audiencia Nacional su implicación en el presunto fraude en el IVA de los hidrocarburos del 'caso Gaslow', asegurando que no colaboró con la supuesta trama, sino que la investigó.

Durante su declaración este viernes como imputado, Sánchez Yepes ha indicado que abordó el asunto de Gaslow y le dijeron que se apartara, de forma injusta en su opinión, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

El investigado ha señalado ante el juez Santiago Pedraz que ya había detectado la presunta trama cuando le apartaron, ha rechazado que les facilitara información y ha culpado a otros investigados.

Hace unos meses, la defensa de Sánchez Yepes pidió la nulidad de la causa al considerar que tanto la UCO como la Fiscalía habrían hecho un "caprichoso manejo" del 'caso Gaslow' y de las diligencias instruidas en diferentes causas de hidrocarburos que investiga la AN, asegurando que la unidad investigadora de la Guardia Civil "clasifica" de modo arbitrario y en base a su propio y personal conocimiento la información que administra a cada procedimiento.

El juez replicó que la causa "se ha desarrollado sin viso alguno de ilegalidad o manipulación por la UCO" y consideró inoportuno entender que pueda haber un espionaje con fines políticos ante la existencia de una conversación telefónica en la que se menciona a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, lo que "no significa nada, por mucho que sean conocidos a nivel mediático".

El presunto fraude a través de la operadora Gaslow durante 2020 y 2021 es previo al de la compañía Villafuel, en el que se encuentra investigado Víctor de Aldama, presunto conseguidor del 'caso Koldo'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno andaluz replica a Turull que el dinero de los andaluces se fue a pagar "la fiesta indepe" de Puigdemont

El Gobierno andaluz replica a

Margarita Robles visita el Hospital General de la Defensa en Zaragoza, que amplía sus capacidades en Rehabilitación

Margarita Robles visita el Hospital

Educación dice que ningún centro vasco ha puesto en cuestión el contenido del programa extraescolar de cultura marroquí

Educación dice que ningún centro

El TS avala la condena a seis militares por el acoso a una compañera "por ser mujer": "No me extraña que las maten"

El TS avala la condena

El Gobierno de Aragón requiere al Ministerio de Infancia que detalle con qué criterios distribuye menores migrantes

El Gobierno de Aragón requiere
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Susana Capdevila, especialista en derecho

Susana Capdevila, especialista en derecho familiar, sobre hablar con los jueces: “Cada vez son menos receptivos”

“Deja de conducir en tirantes”: la advertencia de un influencer después de tener un accidente

Así son los cuatro helicópteros de Airbus que reforzarán al Ejército a cambio de más de 2000 millones de euros

El Gobierno concede 4.000 millones de euros en préstamos a Indra y Airbus para avances en el avión de combate europeo y nuevas aeronaves

Así puedes configurar el GPS para no perderte en el túnel de la M-30

ECONOMÍA

Un hijo desheredado acude a

Un hijo desheredado acude a la Justicia y gana: consigue casi 160.000 euros por la legítima

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 26 septiembre

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

El español Carlos Soria se

El español Carlos Soria se convierte en la persona de más edad en escalar un 8.000

Ibai Llanos le tira cinco penaltis a Joan García y los dos alucinan con lo que ocurre: “No tengo palabras”

Sergio Busquets anuncia su retirada del fútbol: “Viví momentos que jamás olvidaré”

Una leyenda del Manchester United habla sobre sus problemas con el alcohol: “Me ponía colirio y comía chicle porque venía de estar bebiendo dos días seguidos”

El fútbol europeo votará si suspender a Israel de la competición