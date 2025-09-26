Espana agencias

Tellado dice que "se estrecha cada vez más" el "cerco judicial" de Sánchez tras los casos de su hermano y su esposa

Por Newsroom Infobae

Guardar

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que los últimos pasos de los jueces en los casos que afectan a Begoña Gómez y David Pérez Sánchez-Castejón, esposa y hermano de Pedro Sánchez, evidencian que "se estrecha cada vez más" el "cerco judicial" del jefe del Ejecutivo.

"Vaya semanita la de Sánchez, pocas veces ha quedado más en evidencia el colapso político, moral y judicial de este Gobierno", ha aseverado Tellado en una vídeo grabado que ha difundido el Partido Popular.

El dirigente del PP ha recalcado que su hermano "ya tiene los dos pies en el banquillo de los acusados" y "otros cuatro jueces han avalado la labor de la instructora que fue atacada por las cloacas del Partido Socialista".

"El hermanísmo tendrá que responder por el puesto que le crearon a medida y que jamás pisó, mismo camino que tomará Begoña Gómez y en este caso ante un jurado popular. De momento por uno de los cinco delitos que le imputan a la mujer del presidente, la malversación que había cometido en el Palacio de la Moncloa", ha apostillado.

Por todo ello, ha subrayado que "el colapso judicial del sanchismo es absoluto". A su entender, no es que el Gobierno haya tenido "una semana, un mes o un año horribilis" sino que están ante "un Gobierno horribilis y Gobierno podrido desde el primer día y hasta el último de sus tentáculos".

"VAPULEADO EN EL PARLAMENTO"

Tellado ha señalado que esta semana Sánchez ha sido "doblemente vapuleado" en el Parlamento, ya que ha sido "tumbada" en el Congreso, la ley que "pretendía trocear la política migratoria, con deserciones incluso dentro de uno de los partidos del Gobierno de coalición", después de que la ley de PSOE y Junts para traspasar la inmigración a Cataluña fuera rechaza por PP, Vox, Podemos y dos diputados de Sumar.

"El Gobierno Frankenstein cayéndose a pedazos y gritando en modo 'sálvese quien pueda'", ha apostillado, para añadir que "la derrota" del Gobierno "ya no es novedad" sino que "es costumbre de cada pleno y en este ha habido récords de deserciones".

Según Tellado, el jefe del Ejecutivo "ya es capaz de poner de acuerdo a Podemos con Vox, al PP con Sumar y a ERC con Junts" porque, según ha dicho, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, "ha sido reprobada por su lamentable negligencia" en el caso pulseras antimaltrato.

EL "ESCÁNDALO" DE LAS PULSERAS ANTIMALTRATO

El secretario general del PP ha recalcado que la mayoría del Congreso le ha dicho que "se vaya a su casa" y "que asuma su responsabilidad por haber desprotegido a víctimas de violencia machista y por insultar a los españoles diciendo que todo eran bulos". "Este escándalo y el comportamiento de Ana Redondo reflejan el colapso moral del Gobierno de Pedro Sánchez", ha apostillado.

Tellado ha afirmado que, ante "toda esta degradación" que rodea a Sánchez, "se levanta la alternativa del PP" y se ha mostrado convencido de que "muy pronto" dejarán "atrás el colapso moral, político y judicial de Pedro Sánchez".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sindicatos policiales censuran a Interior por seguir condecorando a mandos jubilados con una ley franquista

Sindicatos policiales censuran a Interior

Sira Rego espera que la presencia del buque español sea un elemento "disuasorio" a un posible ataque a la Flotilla

Sira Rego espera que la

Sumar debatirá sobre quién en su candidato a Moncloa "cuando toque": "Estamos centradas en este Gobierno"

Sumar debatirá sobre quién en

El buque 'Furor' zarpa desde Cartagena para apoyar a la flotilla que se dirige a Gaza

El buque 'Furor' zarpa desde

La fiesta del PCE contará con Díaz y debatirá sobre alianzas en la izquierda, de nuevo con la ausencia de Podemos

La fiesta del PCE contará
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Deja de conducir en tirantes”:

“Deja de conducir en tirantes”: la advertencia de un influencer después de tener un accidente

Así son los cuatro helicópteros de Airbus que reforzarán al Ejército a cambio de más de 2000 millones de euros

El Gobierno concede 4.000 millones de euros en préstamos a Indra y Airbus para avances en el avión de combate europeo y nuevas aeronaves

Así puedes configurar el GPS para no perderte en el túnel de la M-30

El extraño contrato que no aparece en el que Ayuso gastó 14.992 euros para traer a Madrid a ‘influencers’ y periodistas israelíes

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del 26 septiembre

Sube el riesgo de burbuja inmobiliaria en Madrid, según UBS: la ciudad en todo el mundo en la que más se ha encarecido la vivienda en un año

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 26 septiembre

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 26 de septiembre

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Ibai Llanos le tira cinco

Ibai Llanos le tira cinco penaltis a Joan García y los dos alucinan con lo que ocurre: “No tengo palabras”

Sergio Busquets anuncia su retirada del fútbol: “Viví momentos que jamás olvidaré”

Una leyenda del Manchester United habla sobre sus problemas con el alcohol: “Me ponía colirio y comía chicle porque venía de estar bebiendo dos días seguidos”

El fútbol europeo votará si suspender a Israel de la competición

El ciclista Juan Ayuso ficha por Lidl-Trek hasta 2030