Sumar debatirá sobre quién en su candidato a Moncloa "cuando toque": "Estamos centradas en este Gobierno"

La diputada de los 'comuns' Aina Vidal Sáez, del Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar, ha asegurado que Sumar tendrá el debate de quien será su candidato o candidata a las próximas elecciones generales cuando toque, después de que este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmara su intención de revalidar el cargo presentándose como candidato por el PSOE.

Cuestionada en una entrevista en 'Las mañanas' de RNE, que ha recogido Europa Press, sobre qué perspectiva tiene Sumar en ese sentido, ya que no está claro que Yolanda Díaz vuelva a ser la candidata, Vidal ha apuntado a que la coalición de partidos está con el foco en que el actual Gobierno saque medidas en favor de sus votantes.

"Nosotros este debate lo vamos a tener cuando toca y estamos centradas, como les digo, en el hoy. Si hay otros candidatos que quieren adelantar, en este caso su candidatura, están absolutamente en su libertad y en su tiempo de hacerlo", ha afirmado.

Sobre la intención de Sánchez de repetir como candidato a Moncloa, la diputada ha detallado que ya lo intuía y "lo daba bastante por hecho", pero que en todo caso le diría que "si quiere optar a la reelección" el Gobierno debe "centrarse en el ahora" y enfrentar retos como el de la vivienda.

"Hace mucho tiempo que le estamos exigiendo a la ministra de Vivienda, y al presidente, que pongan hilo a la aguja, que acepten la regularización en torno al alquiler de temporada y de habitaciones. Les estamos exigiendo también que bajen los precios y que se ponga cota y se impida que compren nuestros barrios y nuestras casas fondos buitre", ha ahondado.

Vidal ha recordado que la mayor parte de la vivienda que se está comprando a día de hoy "es a tocateja", y ha lanzado una pregunta a los ciudadanos: "¿Quién conocen que pueda comprar un piso, una casa, a tocateja a día de hoy? Fíjense que no son personas físicas, son fondos buitre".

Por este motivo, ha insistido al presidente del Gobierno que si se quiere presentar y ganar las siguientes elecciones, el problema de la vivienda "lo tenemos que solucionar".

EL DISCURSO DEL REY FUE "CONTUNDENTE"

Preguntada por el discurso del Rey Felipe en la Asamblea General de la ONU, donde calificó de "masacre" las acciones de Israel en Gaza, Vidal ha confesado que en las primeras horas le pareció "insuficiente" porque no habló de "genocidio", pero que tras ver la reacción de la derecha reconoce que el monarca fue "contundente".

"Viendo la reacción que ha habido posteriormente yo creo que sí que hay que reconocer que fue contundente, habló de masacre en este caso y sobre todo lo que hizo fue poner la responsabilidad en el gobierno de Israel. Creo que eso es lo que la derecha hasta ahora ha evitado precisamente reconocer y eso está agudizando sin duda pues una crisis dentro del PP", ha aseverado.

La diputada de los 'Comuns' ha lamentado que los 'populares' solían ser un partido "que al menos sí se reconocía dentro de la Constitución", pero que actualmente "demuestran con sus postulados que no lo están". Ha celebrado no obstante que haya 'barones' del PP que hayan empezado a reconocer el "genocidio", pero "no así Ayuso" y "el corderito Feijóo".