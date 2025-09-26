Pradales acusa de hipocresía a Vox por condenar los incidentes de La Vuelta y callar ante violencia "alentada por nazis"

El lehendakari, Imanol Pradales, ha denunciado la "hipocresía" de Vox por criticar los incidentes violentos registrados durante las protestas en La Vuelta contra el genocidio de Israel en Gaza, tras llamar "pusilánimes" a quienes condenan los disturbios "alentados por los movimientos nazis y de ultraderecha" contra el Gobierno central.

Pradales ha respondido, en el pleno de control que celebra este viernes el Parlamento Vasco, a una pregunta de la única representante de Vox en la Cámara autonómica sobre los incidentes registrados en la etapa de La Vuelta del pasado 3 de septiembre.

Martínez ha recordado que el final de aquella etapa de la pasada Vuelta a España de ciclismo tuvo que ser suspendido por los problemas de seguridad causados por algunas de las personas que participaban en las protestas contra el genocidio de Israel contra la población de Gaza.

La parlamentaria ha afirmado que lo ocurrido en dicha etapa "dañó la imagen internacional" de Euskadi, al ofrecer "la imagen de una policía ausente y de un dispositivo de seguridad inexistente".

Pradales, tal y como ya afirmó tras lo ocurrido, ha manifestado que "los incidentes ocurridos en Bilbao durante la Vuelta a España son inaceptables", ya que "la violencia nunca debe tener cabida en una sociedad democrática".

MAYORÍA "PACÍFICA" CONTRA EL GENOCIDIO

No obstante, ha recordado que "la mayoría de los vascos y vascas, sin embargo, han mostrado su solidaridad con el pueblo palestino con respeto y sin violencia". En este sentido, ha destacado que "se están produciendo de forma pacífica protestas contra el genocidio de Israel a diario".

"Me quedo con eso, con la actitud ejemplar de la mayoría; eso es lo que representa a nuestro país", ha manifestado el lehendakari, quien ha respondido a Martínez que lo ocurrido en la etapa de Bilbao "no pone en duda nuestra capacidad para organizar grandes eventos", puesto que "una oveja no forma rebaño".

En este sentido, ha destacado que la organización de la salida de las tres primeras etapas del Tour de 2023 y de otros eventos deportivos internacionales ha demostrado que Euskadi "es un referente internacional en la organización de eventos deportivos y culturales multitudinarios".

"Es un referente y lo va a seguir siendo por mucho que usted quiera instrumentalizar lo sucedido en la vuelta y arrimar el ascua a su sardina vendiendo una imagen que no se corresponde con la realidad", ha reprochado a Martínez.

"PARTIDISMO"

El lehendakari ha afirmado que esta actitud de la representante de Vox "coincide en el uso partidista con el extremo opuesto del arco político, ese que se enorgullece de los incidentes violentos que hirieron a cuatro agentes de la Ertzaintza y pusieron en riesgo la integridad física de los ciclistas".

En este punto, ha recordado a Martínez lo ocurrido en noviembre de 2023 durante las protestas contra la sede central del PSOE en Madrid. "Seguro que usted lo recuerda; fueron días de barricadas bengalas, lanzamiento de objetos y vallas algaradas, cargas policiales, con más de 60 personas detenidas, 40 policías heridos", ha explicado a la representante de Vox.

Pradales ha recordado que el presidente de Vox, Santiago Abascal, llamó "pusilánimes" a quienes "condenaron los disturbios alentados por movimientos nazis y de ultraderecha en Madrid". "No se preocupe; en Euskadi vamos a seguir rechazando con rotundidad la violencia, organizando eventos de éxito y fortaleciendo nuestro prestigio internacional; pero de verdad, sin hipocresías como la de Vox", ha añadido.