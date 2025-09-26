Espana agencias

Margarita Robles visita el Hospital General de la Defensa en Zaragoza, que amplía sus capacidades en Rehabilitación

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado esta mañana el Hospital General de la Defensa "Orad y Gajías", en Zaragoza, que prevé ampliarse para tener 23 habitaciones en el Servicio Multidisciplinar de Rehabilitación Funcional, según ha informado el Ministerio de Defensa.

El centro sanitario se encarga de la rehabilitación, tanto física como cognitiva y emocional, del personal militar. Cuenta con gimnasio de recuperación, piscina y, hasta el momento, una planta de hospitalización con 16 habitaciones que ahora se ampliarán a 23.

Coordinado con el Centro Coordinador de Seguimiento Sociosanitario, ya ha atendido a heridos de guerra ucranianos. Utiliza técnicas de medicina rehabilitadora, fisioterapia, terapia ocupacional, psicología clínica y psiquiatría.

La ministra ha aprovechado la visita para elogiar al personal del centro encargado de tratar a los militares con recuperaciones complejas, por su capacidad asistencial tanto en avances en los tratamientos como en su tiempo de respuesta.

