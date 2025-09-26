Espana agencias

IU tacha de "racista" y "populista" el plan de Feijóo para la discriminación positiva de los migrantes hispanoamericanos

El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha criticado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por lanzar propuestas "populistas" y expandir un "discurso racista absolutamente inaceptable" con su plan migratorio, que apuesta por la inmigración de Hispanoamérica a través de una "discriminación positiva".

También ha advertido a Junts de que reflexione y abandone los discursos "antiinmigración", dado que sobre estas posiciones cabalga el "ascenso en intención" de la ultraderecha y quien obtiene rentabilidad electoral es Aliança Catalana.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa en el Congreso cuestionado sobre las declaraciones este jueves del presidente del PP, quien también aseguró que el "modelo buenista" de integración de los inmigrantes ha fracasado.

"¿ESTÁ FEIJÓO DISCRIMINANDO POR RELIGIÓN?"

Santiago ha acusado al PP de que será "responsable de ese avance del fascismo" en España si "no cesa de inmediato estos discursos racistas y populista", para cuestionar también que no sabe exactamente a lo que se refiere Feijóo cuando alude a que "la inmigración tiene que ser cultural homogéneamente".

De hecho, ha argumentado que el sur de España durante ocho siglos ha sido un país de cultura musulmana y que en la nación abunda en la mezcla cultural como se ve en "apellidos ilustres de políticos de este país", como el caso del líder de Vox Santiago Abascal cuyo apellido es de "claro origen árabe, sin ir más lejos".

Por tanto, ha cuestionado a Feijóo si acaso "desprecia la cultura musulmana", que es "hermana a la nuestra" y a la que únicamente separa de España los 15 kilómetros del estrecho de Gibraltar.

Luego ha proseguido sus reproches al líder del PP para lanzar si también se está refiriendo a motivos de discriminación por credo religioso cuando España es un Estado "aconfesional".

"Si se refiere a usos religiosos pues que lo diga (...) A lo mejor yo mismo me puedo sentir excluido porque probablemente no tenga los mismos usos y costumbres religiosas que el señor Feijóo.

NO LLAMAR GENOCIDIO A LO QUE SUCEDE EN GAZA ES UNA "ESTUPIDEZ"

De esta forma, ha demandado al PP que deje estas propuestas "absurdas", donde encuadra también el debate interno en el PP sobre no calificar la situación en Gaza de genocidio hasta que no lo declare un tribunal, dado que en el caso del Holocausto judío en la II Guerra mundial no hubo ninguna resolución de un tribunal y es una evidencia que aquello fue un genocidio.

"Es una soberbia estupidez abordar una cuestión que es claramente política y humanitaria pretendiendo convertirla en un jurisconsulto", ha remachado Santiago.

LLAMA A DESBLOQUEAR LA REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES IRREGULARES

Frente a ello, ha defendido que IU y Sumar reivindican la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular para regularizar a medio millón de migrantes irregulares y demanda a PP y Vox que dejen de bloquearla, cuando incluso la Iglesia católica se muestra partidaria de ello.

Especialmente ha apelado a Junts a que se avenga al voto favorable de esta iniciativa, al que no le beneficia la "dura competencia" que está manteniendo con la "ultraderecha nacionalista" en Cataluña, en alusión a Alianzça Catalana.

